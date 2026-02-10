España regresa a Puebla: Jugará un amistoso contra Chile antes del Mundial 2026

El camino hacia la próxima Copa del Mundo ya tiene una escala obligatoria en territorio azteca para uno de los gigantes de Europa. La selección de España definió gran parte de su logística para el verano de 2026, y la gran sorpresa fue la elección de Puebla como el punto de entrada definitivo antes de instalarse en su cuartel general en Chattanooga, Tennessee. A pesar de que la ‘Angelópolis’ no figura como sede oficial del torneo, la ciudad busca organizar encuentros de alto calibre, teniendo a los españoles como el atractivo principal.

Once de la selección de España. REUTERS

Tras analizar diversas ofertas, la Real Federación Española de Futbol aceptó una propuesta económica potente para disputar un encuentro amistoso en el Estadio Cuauhtémoc. Este partido servirá para que el conjunto ibérico se adapte al clima y la altitud de la región antes de viajar a Atlanta para su debut mundialista. Aunque se barajó la posibilidad de enfrentar a la Selección Mexicana, el riesgo deportivo y la agenda de los aztecas —quienes abren el certamen el 11 de junio ante Sudáfrica— impidieron el choque entre ambos.

DUELO DE PODER EN EL CUAUHTÉMOC CONTRA CHILE

El rival elegido para esta cita internacional fue la selección de Chile, en un partido programado para el próximo 8 de junio. España buscaba un sinodal de jerarquía justo una semana antes de su primer compromiso oficial contra Cabo Verde. El historial entre españoles y chilenos cuenta con capítulos memorables, como sus enfrentamientos en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde el balance histórico favorece a los europeos con ocho triunfos en once duelos.

Por su parte, el conjunto andino llegará a este compromiso en medio de una crisis profunda. Chile no logró clasificar a la justa veraniega, marcando su tercera ausencia consecutiva en el torneo más importante del futbol mundial, algo inédito en su historia. Aun así, la calidad individual de sus jugadores representará una prueba técnica ideal para los planes del cuerpo técnico español antes de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

EL RECUERDO AMARGO DE PUEBLA Y LA LOGÍSTICA ESPAÑOLA

Regresar a Puebla tiene una carga emocional importante para la afición española, aunque el único precedente no fue grato. En el Mundial de 1986, la selección dirigida por Miguel Muñoz se despidió del torneo precisamente en el Estadio Cuauhtémoc, tras caer en una dramática tanda de penaltis contra Bélgica en los Cuartos de Final. Cuatro décadas después, la ‘Furia Roja’ buscará cambiar esa narrativa con una victoria que los catapulte con confianza hacia la gloria mundial.

El Estadio Cuauhtémoc recibirá a la selección de España. Mexsport

La planificación dicta que España se concentrará a finales de mayo. El 4 de junio jugarán un partido de despedida en Riazor, probablemente ante China, y esa misma noche volarán directamente a México. Con esto, Puebla se convertirá en el epicentro del futbol internacional durante esa semana, demostrando que su infraestructura y afición están listas para recibir a la élite mundial, aun sin ser una sede oficial de la FIFA.