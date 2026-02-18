Oficial. Puebla recibirá el juego amistoso de la Selección Mexicana y Ghana

El estado de Puebla albergará el juego de preparación de la Selección Mexicana ante Ghana, el próximo 22 de mayo, confirmaron autoridades estatales y de la Federación Mexicana de Futbol, quienes ampliaron detalles de horarios y boletaje.

El primer duelo de la última etapa de preparación se realizará en el Estadio Cuauhtémoc, a las 20:00 horas. De esta manera, el recinto se une a la fiesta mundialista que organiza nuestro país.

“Varios Compitieron por conseguir este encuentro, este encuentro que será en el estadio Cuauhtémoc, un estadio majestuoso, dos veces mundialista en 1970 y 1986, precisamente nuestro director técnico Javier Aguirre jugó un partido en el Cuauhtémoc, en ese partido clave de México contra Argentina pisó la cancha de manera extraordinaria. Además, metió el gol de México en este gran partido y hoy nos trae a la Selección Mexicana a Puebla”, destacó en el anuncio José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete.

En este sentido, el gobierno estatal alista una serie de actividades deportivas, añadió García Parra.

“Próximamente se anunciará toda una serie de actividades, encuentros para celebrar y vivir la fiesta del Mundial de futbol en Puebla. Casa de la Selección Mexicana rumbo a la Copa. Para este anuncio el señor gobernador Alejandro Armenta se comprometió con las poblanas y los poblanos. Ya en su momento el señor gobernador hará los anuncios correspondientes. Esto apenas inicia, Puebla está lista. El estado está preparado para recibirlos”.

El encuentro de México y Ghana en Puebla, que se realizará a las 20:00 horas, también fue parte de las exigencias del seleccionador Javier Aguirre, con miras al juego inaugural del Mundial ante Sudáfrica (en el Estadio Azteca), así lo señaló Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

“Puebla se está convirtiendo en el estado del deporte, el estado que está recibiendo eventos deportivos y que está promoviendo el deporte como pocos. Recibimos muchas propuestas. Solamente jugaremos dos partidos en México en la última fase previa a iniciar la participación de nuestra selección.

“Rumbo al juego del 11 de junio (partido inaugural de la Copa Mundial), una cosa que sí nos pidió Javier, es que quería que esos partidos se lleven a cabo en la altura de Puebla ,muy parecida a la altura de la ciudad de México, así que por las condiciones que presenta Puebla, el mismo estadio, la cercanía de la Ciudad de México, es una sede idónea para lo que será el primer partido de preparación ya de la fase final de nuestra Selección Nacional antes de la copa del mundo, partido de gran importancia en donde Javier Aguirre podrá visualizar a los jugadores en esta fase final”.

Boletaje para el México vs Ghana

Sobre la venta de boletos para el amistoso de México y Ghana en el Cuauhtémoc, Ivar Sisniega apuntó que “los boletos se anunciará pronto, saldrán a la venta primeramente para el sistema de Banorte y después les saldrán a la venta al público, será por la misma boletera del club Puebla, que es Boleto Móvil, que conoce bien la operación del estadio, creemos que va a ser una gran oportunidad como ya se mencionó para que la afición puede empezar a ver y sobre todo mostrar ese apoyo que va a necesitar nuestra Selección rumbo a la Copa del Mundo”.

Calendario de juegos de la Selección Mexicana

Ahora queda pendiente la confirmación del último amistoso de México antes del Mundial, contra la Selección de Serbia; Toluca vislumbra entre las posibilidades.

Los juegos que le restan a la Selección Mexicana ya con sede confirmada son:

25 de febrero, México vs Islandia (Estadio Corregidora, Querétaro)

28 de marzo, México vs Portugal (reinauguración Estadio Azteca, Ciudad de Méxicio)

31 de marzo, México vs Bélgica (Soldier Field, Chicago, Estados Unidos)

22 de mayo, México vs Ghana (Estadio Cuauhtémoc, Puebla)

30 de mayo, México vs Australia (Rose Bowl, California)

4 de junio, México vs Serbia (sede en México por confirmar)

En el Mundial 2026

Posteriormente iniciará la aventura mundialista para México, como una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

11 de junio, México vs Sudáfrica (Estadio Azteca, CDMX)

18 de junio, México vs Corea del Sur (Estadio Akron, Guadalajara)

24 de junio, México vs rival por definirse del repechaje (Estadio Azteca, CDMX)