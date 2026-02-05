Serán 6 selecciones las que se alojarán en México y estos serían sus búnkeres

A más de 100 días del Mundial 2026, seis selecciones se alojarían en México y ya tendrían perfilados sus búnkers en nuestro país. Uruguay confirmó que estará en Playa del Carmen.

- La Selección Mexicana concentraría en la Ciudad de México. Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre estarían entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio CDMX el 11 de junio de 2026. Después se medirán a Corea del Sur en Guadalajara y cerrarán la Fase de Grupos ante la selección que salga del Repechaje en Ciudad de México.

Colombia jugará sus partidos de la Fase de Grupos en tres distintos estadios Mexsport

- Selección de Uruguay. Playa del Carmen será la sede de su concentración. La delegación celeste se hospedará en el Fairmont Mayakoba, complejo que reúne confort, privacidad y servicios. Sus entrenamientos lo harán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio que está orientado al alto rendimiento.

Los celestes debutarán en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el próximo 15 de junio en el Estadio Miami. En su segundo partido, se medirán a Islas de Cabo Verde en Miami y cerrarán la Fase de Grupos ante España en Guadalajara.

- Selección de Corea del Sur. Tiene perfilado que su búnker sea Verde Valle en Guadalajara.

La República de Corea tendrá dos partidos del Mundial 2026 en Guadalajara y uno en Monterrey. Comparte grupo con México.

- Selección de Colombia. Los cafeteros habrían elegido la Academia AGA del Atlas para que sea su sede oficial de entrenamiento.

Colombia tendrá sus partidos de la Fase de Grupos en tres distintos estadios: debutará ante Uzbekistán en el Estadio CDMX, el siguiente en el Estadio Guadalajara y el tercero en Miami, ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

- Selección de Túnez. Elegiría usar las instalaciones de El Barrial de los Rayados de Monterrey. La sede cuenta con dos canchas de césped híbrido.

Los tunecinos disputarán dos partidos en Monterrey y cerrará la Fase de Grupos ante Países Bajos en el Estadio de Kansas City.

- Selección de Sudáfrica. Elegiría a Pachuca como su sede de concentración en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Inaugurará la Copa del Mundo enfrentando a México el 11 de junio, después viajará a Atlanta para enfrentar a una selección que salga del repechaje europeo y cerrará la Fase de Grupos ante Corea del Sur en Monterrey.