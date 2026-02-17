Jalisco confirma nueva ruta directa entre Montreal y Guadalajara de cara al Mundial 2026

Con el objetivo de lograr una mayor conectividad aérea internacional en beneficio de sus habitantes y visitantes, el estado de Jalisco confirmó una nueva ruta directa entre Montreal y Guadalajara operada por Air Canada, así como el incremento de frecuencias entre Vancouver y Puerto Vallarta para la temporada de verano.

En un contexto de fortalecimiento sostenido de la red aérea del estado rumbo al Mundial de futbol a celebrarse a partir de junio, la expansión con el mercado canadiense refuerza la posición de esta entidad como uno de los principales hubs de México, no sólo para el turismo, sino también para el intercambio comercial y la logística de carga, destacó la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch.

Seguimos trabajando para que Jalisco esté mejor conectado con el mundo. Esta nueva ruta con Montreal y el incremento de frecuencias desde Vancouver fortalecen nuestro posicionamiento en un mercado prioritario como Canadá, tanto en turismo como en negocios”, señaló.

La nueva conexión Montreal– Guadalajara iniciará operaciones con el mundial en cuatro meses más contando con tres frecuencias semanales y servicio durante todo el año. Ampliando, además, las alternativas de conexión directa entre Jalisco y el este de Canadá lo que facilitará los enlaces hacia otros destinos internacionales vía el hub de Montreal.

La ruta Vancouver– Puerto Vallarta duplicará su operación al pasar de una a dos frecuencias semanales durante la temporada de verano, para fortalecer el flujo de visitantes hacia uno de los destinos de playa más importantes del país.

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, las acciones forman parte del plan de crecimiento de Air Canada en México, que contempla un incremento de 18 por ciento en su capacidad de asientos para el verano 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo anterior permitirá fortalecer los flujos turísticos, comerciales y de inversión entre el país de la hoja de maple y México.

Además del transporte de pasajeros, la nueva conexión abre oportunidades para el movimiento de carga aérea, lo que impulsa el comercio bilateral y facilita la vinculación de empresas jaliscienses con mercados internacionales.

Canadá se mantiene como uno de los principales mercados emisores para Jalisco, particularmente Puerto Vallarta, mientras que Guadalajara continúa consolidándose como puerta de entrada estratégica para el turismo, la industria y los negocios en el occidente del país.

Reproducir

JCS