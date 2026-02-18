La UE y Ucrania harán boicot contra los Paralímpicos de Invierno 2026

La presencia de Rusia y Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 ya tuvo varias reacciones. El responsable de Deportes de la Unión Europea y dirigentes de Ucrania coincidieron en boicotear la justa.

“No estaremos presentes en la ceremonia de apertura. No participaremos en ninguno de los eventos oficiales. Las banderas de Rusia y Bielorrusia no deben estar en los eventos deportivos internacionales que aboguen por la igualdad, la integridad y el respeto. Son banderas de regímenes que han hecho del deporte una herramienta de guerra, mentira y desprecio”, indicó Matvii Bidny, ministro ucraniano de Deportes.

En Ucrania señalan que: “Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda de guerra" Reuters

Para el funcionario, el deporte paralímpico en Rusia se convirtió en un pilar para las personas que el presidente Vladimir Putin ha enviado a Ucrania a “matar y que han vuelto de Ucrania heridas y con discapacidades”.

“Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda de guerra”, añadió.

Por su parte, Andrii Sybiga, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, instruyó a sus embajadores para que animen a otros países a que adopten una medida similar.

A su vez, Glenn Micallef, comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea, consideró inaceptable que se haya invitado a deportistas de ambos países sin haber superado pruebas clasificatorias.

“Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe, no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son indisociables de este conflicto”, posteó en redes sociales.

El Comité Paralímpico Ruso anunció la identidad de los seleccionados que estarán en Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, entre los que destacan los paraesquiadores alpinos Alexei Bugaev (tres veces oro paralímpico) y Varvara Voronchikhina (dos veces campeona del mundo).