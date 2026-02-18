‘Checo’ Pérez, feliz como en su ‘primer día de clases’

Los pilotos de la Fórmula 1 se tomaron la foto oficial de la pretemporada 2026, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo presente y se mostró feliz como en su ´primer día de clases’, previo a los segundos tests, ahora en el Circuito Internacional de Bahréin.

La escudería Cadillac posteó varios momentos de la sesión fotográfica, donde en una de ellas se ve a ‘Checo’ Pérez sonriente y dialogando con el español Carlos Sainz, de Williams.

En otra foto, aparece Valtteri Bottas estando atento a la plática que sostenían Franco Colapinto y Lewis Hamilton.

“Sensación del primer día de clases”, publicó Cadillac en sus redes sociales.

“Nuevas reglas, nuevos nombres, nuevas posibilidades. El mismo impulso hacia la victoria”, tituló por su parte la F1.

¿CÓMO LE FUE A ‘CHECO’ PÉREZ EN LOS TEST DE BAHRÉIN?

En la sesión matinal, Sergio ‘Checo’ Pérez dio 24 giros al circuito y su mejor tiempo lo dejó en 1:38.191, a más de cuatro segundos del líder Charles Leclerc (1:33.459). Ese crono le valió al mexicano posicionar en el lugar 11, último de la sesión.

Para la sesión vespertina, el tapatío también dio 24 vueltas para seguir en el lugar 21, último de la práctica. George Russell fue el más rápido de la segunda sesión, por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc.