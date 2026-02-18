Un perro-lobo invadió la pista de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 vivieron este miércoles un momento viral en la sede de Tesero. Durante la disputa de la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, un invitado inesperado robó los reflectores: “Nazgul”, un perro con aspecto de lobo y raza husky que consiguió burlar las medidas de seguridad para llegar a la línea de meta.

El canino recorrió parte del circuito y se puso a correr por la pista detrás de las competidoras, llegando incluso a cruzar la línea de meta como si fuera un atleta más. La esquiadora griega Konstantina Charalampidou, quien vivió de cerca la irrupción, comentó tras la carrera: "Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema".

Fama inesperada para el perro en la meta

A pesar de la sorpresa inicial, el animal mostró un carácter amigable. "Después de pasar la meta, se acercaba a todo el mundo. Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", añadió Charalampidou.

Para la atleta griega, la presencia de Nazgul cambió por completo su experiencia olímpica: "Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas", reconoció con humor.

El perro cruzó la meta con el resto de las competidoras en Milano-Cortina AFP

Por su parte, la argentina Nahiara Díaz confesó haber sentido una preocupación momentánea por la integridad física de ambas partes: "Me asusté al pensar que podía tirarme, pero afortunadamente cruzó antes de que yo pasara. No sé qué hacía ahí, pero no hubo ningún problema, todo ha ido bien", relató.

El animal, que portaba collar y pertenece a una exesquiadora local, fue controlado rápidamente por los organizadores para evitar que perturbara el desarrollo del evento. Según los reportes oficiales, el incidente no afectó los resultados deportivos, donde la pareja sueca de Jonna Sundling y Maja Dahlqvist se adjudicó el oro con un tiempo de 20:29.99.