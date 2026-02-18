Reunidos: El video de "Checo" Pérez y Verstappen que revive el "Chestappen"

El regreso de Sergio “Checo” Pérez no solo ha sido una buena noticia para México, sino también para uno de sus amigos, Max Verstappen, con quien este miércoles tuvo la oportunidad de convivir más tiempo desde su retorno a la categoría durante la sesión oficial de fotos de la Fórmula 1.

La toma de fotografía se realizó durante las jornadas de pruebas en Bahréin que han tenido lugar la semana pasada y la actual, siendo los únicos test abiertos al público. En la sesión, los encargados de redes sociales de la F1 tomaron video de la convivencia de los pilotos y, justo en esas imágenes, se pudo observar de nuevo la química que existe entre Verstappen, piloto de Red Bull, y Checo Pérez, integrante de Cadillac.

El video de la F1 muestra a Checo Pérez y Max Verstappen abrazándose y escribe la palabra “reunidos”. Incluso la cuenta de Red Bull Racing ha hecho referencia en las respuestas señalando “Chestappen” y con una carita de nostalgia.

El posteo de Red Bull ha sido respondido por los usuarios, quienes les han escrito “¿arrepentidos?”, esto en referencia tras haber despedido a Pérez a finales del 2024. Otros incluso señalaron que la escudería de Milton Keynes no podría decir eso: “Max tomó la cuenta de Red Bull”.

¿Qué es el Chestappen?

El término "Chestappen" se acuñó para hablar de la relación profesional y personal entre Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen como compañeros de equipo que vivieron en la era de Red Bull Racing entre el 2021 y el 2024.

A pesar de que al principio se pensaba que sus personalidades chocarían, la realidad es que ambos mostraron química dentro y fuera de la pista, con videos virales en las redes sociales.

Sin embargo, ambos pasaron por momentos complicados, como la crisis de Brasil 2022 cuando Max no cedió la posición a Checo Pérez, generando una fractura pública en la relación que alimentó miles de teorías, esto como una respuesta a que el neerlandés consideraba que el mexicano había provocado una bandera amarilla intencional en la clasificación de Mónaco de esa misma campaña.