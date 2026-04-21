Larcamón tras el regreso al estadio Banorte: "Primero la leyendas de México y Brasil que nosotros"

El empate 1-1 ante Querétaro dejó más dudas que certezas en Cruz Azul, y en la voz de Nicolás Larcamón, quedó claro que el momento que atraviesa el equipo ya pesa más en lo anímico que en lo futbolístico.

La Máquina llegó a nueve partidos sin conocer la victoria, una racha que comienza a incomodar tanto dentro como fuera del vestidor. Larcamón reconoció el complicado presente y ofreció disculpas a la afición, consciente de que los resultados no han estado a la altura de lo que el equipo genera en la cancha.

“Es un momento claramente con una complejidad de adversidad, en cuanto a esos pequeños detalles que marcan los rumbos del partido. Lo único que tengo para decir es disculparnos con la afición porque este momento estamos haciendo méritos, pero el fútbol desconoce de méritos, desconoce de producción”, señaló el argentino.

El partido volvió a exhibir los errores que han acompañado a Cruz Azul durante esta mala racha. El gol de Querétaro llegó tras un autogol, una jugada desafortunada que, para Larcamón, no es casualidad, sino consecuencia directa del momento que vive el equipo.

“El gol de ellos es el reflejo del momento que atravesamos. Estamos responsabilidades en dar respuestas inmediatas”.

Más allá de lo ocurrido en la cancha, también fue cuestionado sobre el regreso al Estadio Banorte, una noticia que, si bien le genera ilusión, no ocultó que considera tardía en medio del contexto actual.

“Es un excelente noticia que llega muy tarde. Dejar de viajar, parece serían excusas, pero es un excelente noticia que llega muy tarde. Llegaron primero la leyendas de México y Brasil que nosotros, pero hay que enfocarnos en lo deportivo porque la realidad es que la respuesta que tenemos que dar tienen que ser inmediata”, mencionó.

Entre disculpas, autocrítica y cierta frustración, Larcamón dejó claro que en Cruz Azul ya no hay margen para discursos, porque la urgencia está en traducir el funcionamiento en resultados y cortar, cuanto antes, una racha que empieza a pesar demasiado.