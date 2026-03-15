Bruno Fernandes destroza histórico récord de Beckham antes de enfrentar a México

El mediocampista portugués Bruno Fernandes escribió una nueva página dorada en los libros de historia del Manchester United, justo en la antesala de su viaje para enfrentar a la Selección Mexicana. Con una actuación magistral en el mítico campo de Old Trafford, el capitán de los Red Devils superó una legendaria marca de David Beckham, demostrando que atraviesa el mejor momento de su carrera de cara al esperado choque amistoso en el renovado Estadio Azteca.

Bruno Fernandes disputando el balón con Tyron Mings. REUTERS

Durante la victoria por 3-1 sobre el Aston Villa, un resultado vital para las aspiraciones del equipo de clasificar a la Champions League, el cerebro del mediocampo regaló dos asistencias que detonaron la euforia de los aficionados. Con estos pases para gol, llegó a la asombrosa cifra de 16 asistencias en una sola temporada de la Premier League, dejando atrás el récord de 15 pases de gol que el icónico mediocampista inglés estableció en la campaña 1999-2000.

EL NUEVO REY DE LAS ASISTENCIAS EN OLD TRAFFORD

Lo más impresionante de esta hazaña radica en la velocidad con la que el portugués logró el objetivo. Mientras que el histórico dorsal número siete necesitó 31 partidos para fijar su marca hace más de dos décadas, el actual referente del equipo lo consiguió en apenas 27 encuentros de liga. En este reciente duelo de alta tensión contra el conjunto villano, la visión periférica del jugador marcó el rumbo del juego y exhibió sus enormes dotes de comunicación con el resto de la plantilla.

Bruno Fernandes conduciendo el balón. REUTERS

Las estadísticas del encuentro reflejan un dominio absoluto sobre el terreno de juego. Además de sus envíos definitivos, registró seis pases clave, generó dos grandes ocasiones de peligro y mantuvo una precisión en sus entregas del 87 por ciento. Su sacrificio no se limitó a la zona de ataque; el lusitano tocó el esférico en 71 ocasiones y recuperó la posesión seis veces, confirmando su compromiso total con la escuadra. De esta manera, superó también a otros grandes nombres de la institución como Nani, quien sumó 14 asistencias en el ciclo 2010-2011, y Antonio Valencia, que alcanzó 13 pases.

UNA AMENAZA REAL PARA LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL AZTECA

A lo largo de la temporada 2025-2026, el aporte del capitán resultó fundamental. Sus números globales impactan: 16 asistencias y siete goles en el torneo local. Ni siquiera una fuerte lesión en el tendón de la corva sufrida en diciembre, que lo alejó de las canchas por tres jornadas, logró frenar su inercia ganadora. Este nivel superlativo lo convierte en el principal motor ofensivo de su club y en un verdadero peligro para cualquier rival.

Bruno Fernandes junto a sus compañeros. REUTERS

Este pico de rendimiento llega en el momento de mayor tensión para el equipo nacional. A solo dos semanas de la gran reinauguración del Estadio Azteca, el mediocampista llegará encendido para el duelo amistoso del 28 de marzo. Es un hecho que el director técnico Roberto Martínez lo incluirá en la convocatoria de la selección de Portugal, por lo que la defensa nacional tendrá la difícil misión de detener al hombre que acaba de reescribir la historia del futbol inglés. Será una prueba de fuego para medir el nivel del conjunto azteca ante uno de los mejores creadores de juego del planeta.