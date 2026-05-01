Alicia Cervantes hace historia con Chivas y deja atrás a Omar Bravo

El Club Deportivo Guadalajara encontró en la Liguilla un momento que va más allá del resultado.Los primeros 90 minutos de la serie ante las Tuzas se transformaron en un escenario histórico gracias a Alicia Cervantes, quien alcanzó los 161 goles con la camiseta rojiblanca y se convirtió en la máxima goleadora en la historia de la institución, superando una marca que durante años perteneció a Omar Bravo .

‘Licha’ reafirmó su lugar como referente absoluto del equipo, no solo por su constancia frente al arco, sino por su impacto sostenido en el crecimiento del futbol femenil. Su anotación al minuto 35llegó tras una jugada individual en el límite del área, donde se quitó la marca de Ohale Osinachi con un recorte hacia la derecha antes de sacar un disparo potente al palo izquierdo de Esthefanny Barreras.

El tanto no solo definió un momento del partido, sino que marcó un antes y un después en la historia del club. Con esa definición, Cervantes dejó atrás los 160 goles de Bravo, quien hasta el 30 de abril se mantenía como el máximo anotador histórico del Guadalajara, considerando tanto la rama varonil como femenil.

El contexto no es menor. La figura de Omar Bravo, histórica dentro de Chivas, atraviesa actualmente una situación complicada fuera de la cancha, por lo que en el entorno rojiblanco este cambio de liderato también representa un giro simbólico. El club ya tenía en ‘Licha’ a su estandarte vigente, pero ahora también tiene a su nueva dueña de los libros de récords.

Además, Cervantes no se detiene ahí. Con su gol ante Pachuca, la delantera llegó a 181 anotaciones en su carrera en la Liga MX Femenil, considerando sus etapas con Rayadas, Atlas y Guadalajara, cifra que la mantiene como la máxima goleadora histórica del circuito.

Su impacto trasciende generaciones y comparaciones. La lista de goleadores históricos del Guadalajara ahora tiene un nuevo orden:

Alicia Cervantes – 161 goles Omar Bravo – 160 goles Salvador Reyes – 154 goles Javier Valdivia – 98 goles Eduardo de la Torre – 89 goles

Chivas ya tiene nueva reina. Y lo hizo en el momento más exigente del calendario, en plena Liguilla, donde los goles pesan distinto. Alicia Cervantes no solo anotó, escribió historia