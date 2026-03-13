Richard Ledezma se ve en el Mundial 2026 con México: "No mucha gente entenderá"

A 90 días del Mundial 2026, las lesiones en la Selección Mexicana se siguen sumando y Richard Ledezma aseguró que uno de sus sueños es representar al Tri a partir del próximo jueves 11 de junio.

Viviendo su segunda temporada en Chivas, y siendo uno de los futbolistas más importantes en el esquema Rojiblanco, Richard Ledezma fue contundente y aseguró que su meta a corto plazo es conseguir un sitio en la lista final de Javier Aguirre.

Sus cualidades no son las de un goleador, sin embargo, el futbolista de 25 años podría ser una de las llaves par abrirle las puertas del arco a jugadores como Raúl Jiménez o Santiago Gimenez, quienes estarían comandando el eje del ataque en el Tri durante la siguiente Copa Mundial de la FIFA:

“Es un sueño ir a la Copa del Mundo si puedo, y obviamente me estoy preparando para eso. Entreno duro todos los días y juego al máximo cada partido; creo que si sigo haciendo lo que estoy haciendo aquí en Chivas, dentro y fuera del campo, creo que me llevará a donde quiero estar, que es la Copa del Mundo”.

De terminar convocado, Richard Ledezma sería una de las sorpresas de México en el Mundial 2026. Mexsport

Pese a la polémica de su llegada al Rebaño y de vestir la playera de la Selección Mexicana luego de haber nacido en Estados Unidos, Ledezma aseguró que las críticas las pasa por alto, ya que su amor por México es más grande de lo que podrían llegar a entender sus detractores:

“Es una historia especial que no mucha gente entenderá, yo me siento mexicano y sé que soy mexicano, sin importar lo que digan los demás soy mexicano al final del día gracias a mis padres y abuelos. Así que me siento mexicano y sé que soy mexicano”.

La primer prueba de fuego para el mediocampista será a finales de este mismo mes, ya que Javier Aguirre revelará a los futbolistas que estarán convocados para recibir a Portugal en el Estadio Azteca y, días más tarde, medirse ante Bélgica en suelo norteamericano.

BFG