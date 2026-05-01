José Mourinho niega contacto con Real Madrid y aclara su futuro con Benfica

El portugués José Mourinho cortó de tajo los rumores que lo colocan de regreso en el banquillo del Real Madrid. El estratega aseguró que no ha existido ningún tipo de contacto con el club merengue, pese a las versiones que han tomado fuerza en los últimos días.

En conferencia de prensa, el técnico fue claro y sin rodeos:

No, nadie del Real Madrid ha hablado conmigo, eso te lo puedo garantizar. Llevo demasiados años en el futbol, igual que tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid”.

Actualmente, Mourinho se encuentra al frente del Benfica, institución con la que tiene contrato vigente por al menos una temporada más. Ante las especulaciones sobre su futuro, el estratega evitó entrar en detalles sobre posibles movimientos, reiterando que su enfoque está totalmente en su equipo.

Las declaraciones del portugués surgen en medio de la incertidumbre que rodea al banquillo del Real Madrid, donde han comenzado a sonar distintos nombres como posibles reemplazos. Entre ellos, el de Mourinho ha destacado por su pasado con el club y su carácter como líder de vestuario.

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna negociación formal y todo apunta a simples especulaciones mediáticas. Incluso el propio entrenador restó importancia al tema, dejando claro que este tipo de versiones son habituales en el futbol de élite.

Por otra parte, Mourinho también habló sobre la estabilidad en los proyectos deportivos, subrayando la importancia de mantenerse en un equipo para construir una identidad sólida. Además, reconoció el vínculo emocional que mantiene con el Benfica, lo que refuerza su compromiso actual.

Mientras tanto, el futuro del técnico sigue siendo una incógnita, aunque por ahora su postura es firme: no hay acercamientos con el Real Madrid y su mente está puesta en su presente en Portugal.