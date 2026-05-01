VIDEO: Lionel Messi ilusiona al Cornellà; su mensaje impulsa al club dentro y fuera de la cancha

Lionel Messi ya toma protagonismo en su nueva faceta fuera de la cancha. El astro argentino envió un mensaje directo a jugadores y cuerpo técnico del Unión Deportiva Cornellà , luego de concretar la adquisición del club, dejando claro que su proyecto apunta al crecimiento desde la base.

Quería saludarlos y decirles que estamos aquí para crecer y ayudar en todo lo que sea necesario. Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto”, expresó Messi en un video dirigido al plantel, marcando su primera interacción formal con el equipo que milita en la Tercera RFEF.

El momento en el que los jugadores observaron el mensaje no pasó desapercibido. El club compartió en sus redes sociales el instante en el que el plantel recibe el video de Messi, reflejando sorpresa y entusiasmo dentro del vestidor. Ese impulso también se ha trasladado fuera de la cancha, ya que las cuentas oficiales del Cornellà han registrado un crecimiento cercano al 30% en seguidores desde que se anunció al argentino como nuevo propietario.

El mensaje llega en un punto clave para el conjunto catalán, que se encuentra a solo 2 jornadas de cerrar la temporada regular y ya tiene asegurado su lugar en el playoff de ascenso a la Segunda RFEF . El proyecto deportivo arranca con bases sólidas y con la posibilidad inmediata de crecimiento competitivo.

Más allá del mensaje institucional, Messi ya había mostrado cercanía con el equipo en días recientes. Durante el último partido del Cornellà, el campeón del mundo publicó en redes sociales que sigue y apoya al club “cada fin de semana”, un gesto que refuerza su involucramiento más allá de lo económico.

Actualmente jugador del Inter Miami CF , Messi oficializó la compra del equipo español el pasado 16 de abril, en lo que representa una nueva apuesta en su carrera, ahora enfocada en el desarrollo del futbol formativo y la construcción de proyectos a largo plazo.

El Cornellà no es cualquier institución en ese sentido. Su cantera tiene reconocimiento en España por la formación de talento, con nombres que han logrado dar el salto al máximo nivel como Jordi Alba , Gerard Martín y David Raya , lo que encaja con la visión que busca impulsar el nuevo propietario.

Desde el club, el mensaje también apunta a una transformación profunda. En su comunicado oficial, destacaron que la llegada de Messi representa “un nuevo capítulo” enfocado en el crecimiento deportivo e institucional, con un plan que combina ambición, sostenibilidad y arraigo local.

Así, mientras su etapa como jugador entra en la recta final, Lionel Messi comienza a escribir otra historia, ahora desde los escritorios, pero con la misma intención de competir y dejar huella en el futbol