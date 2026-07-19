Boletos de 1MDD para la Final del Mundial 2026... ¡Incluían un sombrero!

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España se llevó a cabo en el New York/New Jersey Stadium ante poco más de 80,000 espectadores, sin embargo, uno de los asientos exclusivos costó 1 Millón de Dólares… mismo que incluía un sombrero al ser parte de la zona a la que le da el sol.

Disputando el título del Mundial, España buscaba su segunda estrella y Argentina la cuarta, por lo que diversos aficionados pagaron cifras estratosféricas por ser parte de la historia que estaba por ser escrita tanto por Lamine Yamal como por Lionel Messi, encuentro que representó el último para el sudamericano en una Copa del Mundo.

El alza en el precio de los boletos fue algo que dio de qué hablar entre aficionados y los propios protagonistas que estaban disponibles para ser parte del espectáculo estadounidense.

Fue en redes sociales donde se dio a conocer que uno de los asientos que alcanzó el precio de 1 Millón de Dólares no era sencillo, ya que incluía un sombrero para cubrirse del sol, ya que la zona estaba en la parte en la que el sol era protagonista en punto de las 15:00 horas locales, momento en el que arrancó la Final del Mundial 2026.

Por supuesto, la reacción por parte de los aficionados no se hizo esperar y criticaron fervientemente el detalle que tuvo FIFA para cada uno de los aficionados que pudieron y decidieron por pagar estas cifras estratosféricas.

El Mundial 2030 se llevará a cabo en 6 países divididos en tres Continentes, justa veraniega para la que un aficionado deberá pagar más de $50,000 pesos mexicanos en caso de salir desde CDMX con rumbo a Madrid por una semana de Copa del Mundo.

España o Argentina… esta misma tarde se conocerá al nuevo campeón del mundo en donde Lionel Messi y Lamine Yamal acaparan cada uno de los reflectores.

BFG