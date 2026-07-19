¿Cuánto costará ir al Mundial 2030 desde CDMX?

La cuenta regresiva para el Mundial 2030 ha comenzado. Al ser la primera edición que se disputará en seis sedes y tres continentes, España se perfila como el epicentro del torneo al albergar la gran mayoría de los partidos y perfilarse para la Gran Final. Si planeas viajar desde CDMX a Madrid, es fundamental que comiences a estructurar tu presupuesto.

Considerando costos de vuelos, hospedaje y comidas, una de las opciones estimadas oscila en los $50,000 pesos mexicanos por una estancia de 1 semana.

Boletos para el Mundial 2030: ¿Cuándo salen a la venta?

Oficialmente, la FIFA no ha liberado el calendario de venta para 2030. Sin embargo, tomando como referencia las ediciones más recientes, el registro de intenciones en la plataforma oficial de FIFA ID comenzará aproximadamente a finales de 2028, iniciando la venta formal por sorteo a lo largo de 2029.

Cabe destacar que tras las quejas por los elevados precios en México, Estados Unidos y Canadá 2026, el comité de la FIFA ha comunicado que revisará minuciosamente su estrategia de costos de entradas con el fin de mantener los boletos en rangos accesibles para la afición internacional en busca de un nuevo campeón del mundo.

El Mundial 2026 contó con 104 partidos disputados entre el jueves 11 de junio y domingo 19 de julio. Mexsport

¿Cuánto costará el vuelo de CDMX a Madrid en 2030?

El Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid será la principal puerta de entrada para los aficionados mexicanos. En una temporada regular, un vuelo redondo directo (MEX - MAD) promedia entre los $12,000 y $16,000 pesos mexicanos.

No obstante, junio y julio son meses catalogados como temporada alta en Europa, lo cual, sumado a la alta demanda mundialista, elevará las tarifas. Las proyecciones sugieren que un vuelo redondo básico con una maleta documentada se ubicará entre los $22,000 y $32,000 pesos mexicanos si se adquiere con la debida anticipación (aproximadamente 11 meses antes del torneo).

El Estadio Ciudad de México es el único en ser sede en 3 Mundiales. Mexsport

Hospedaje en Madrid: Opciones para todos los bolsillos

Madrid cuenta con una gran diversidad hotelera, pero al recibir el flujo de millones de aficionados, los precios se irán a la alza.

Económico (Hostales y Airbnb compartidos): Entre $1,200 y $2,000 pesos mexicanos por noche. Ideal para mochileros.

Medio (Hoteles de 3 estrellas o departamentos turísticos): Entre $2,500 y $4,500 pesos mexicanos por noche.

Premium (Hoteles cercanos al Santiago Bernabéu o Metropolitano): Superarán los $7,000 pesos mexicanos por noche durante los días de partido.

* Hospedarse en zonas como Barajas, Vallecas o Getafe te ahorrará hasta un 40% en hospedaje sin comprometer el traslado a los estadios.

La afición mexicana se hace presente en el estadio, pese a la lluvia Héctor López

Costo de comidas y vida diaria en España

Comer en Madrid es una de las mejores experiencias y, afortunadamente, se adapta a cualquier presupuesto:

Desayuno básico: Oscila entre los $70 y $100 pesos mexicanos.

Comida corrida: Entre los $300 a $450 pesos mexicanos.

Cena: En promedio $400 pesos mexicanos.

* Un presupuesto diario básico para sobrevivir cómodamente en Madrid (comida, transporte interno y snacks) rondará los $900 a $1,300 pesos mexicanos diarios, sin contar alcohol excesivo ni souvenirs.

Un mexicano tuvo que ahorrar 4 meses de su sueldo para estar presente en el Mundial 2026. Mexsport

BFG