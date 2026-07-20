¡Monarquía absoluta! El impresionante imperio global del futbol de España

El futbol internacional tiene un solo dueño y habla español. Lo vivido este fin de semana en el Estadio de New Jersey no fue una casualidad, sino la confirmación de una hegemonía sin precedentes: la Selección de España venció 1-0 a la Argentina de Lionel Messi con un solitario gol de Ferrán Torres para coronarse Campeón del Mundo en este 2026.

Con este histórico triunfo, el balompié ibérico cierra el círculo perfecto y se devora por completo el panorama futbolístico global, dominando la rama varonil y femenil y todas las competencias estelares de los últimos años.

El devorador de títulos: El ciclo perfecto de la Furia Roja

El éxito del conjunto varonil no es obra de la casualidad, sino la consecuencia de un proceso generacional imbatible que lo ha ganado absolutamente todo:

Mundial 2026: Campeones del mundo tras destronar a la Argentina de Messi en suelo norteamericano.

Eurocopa 2024: Monarcas del viejo continente al derrotar 2-1 a Inglaterra en la Gran Final.

Juegos Olímpicos París 2024: Medalla de oro inolvidable tras someter a Francia 5-3 en tiempos extra.

Ellas abrieron el camino: El imperio femenino

La revolución del futbol español comenzó con las mujeres. La Selección Femenil de España es la actual campeona del mundo a nivel mayor, un trono que conquistaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 luego de vencer 1-0 a Inglaterra, marcando el reajuste del mapa futbolístico que hoy tiene a la Real Federación Española de Futbol en la cúspide.

Los próximos retos: ¿Quién podrá detener al Rey?

A partir de este momento, España es el rival a vencer en cada torneo del planeta. El calendario de la armada española para refrendar su estatus de gigante incluye:

Mundial Femenil Brasil 2027: Las amazonas ibéricas buscarán defender su corona en tierras sudamericanas.

Eurocopa 2028: La misión de revalidar el título continental obtenido en 2024.

Juegos Olímpicos 2028: La defensa del oro olímpico con una nueva camada de talento.