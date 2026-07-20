El peor escenario para Leandro Paredes tras su agresión a Gavi y Eric García en la final del Mundial

El Comité Disciplinario de la FIFA investiga de urgencia a la Selección Argentina tras los graves incidentes ocurridos al concluir la final de la Copa del Mundo frente a España. El organismo internacional evalúa sanciones severas basadas en el Código Disciplinario y en el acta oficial redactada por el árbitro Slavko Vincic, las cuales podrían marginar a varias figuras de las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol.

¿Qué sanción le espera a Leandro Paredes y Nahuel Molina?

El mediocampista Leandro Paredes, quien recibió una tarjeta roja directa postpartido tras agredir a Eric García y tumbar a Gavi, es el principal señalado. La normativa estipula un castigo base por conducta violenta en riña colectiva. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, Paredes se expone a una suspensión de 10 a 12 partidos oficiales, una multa de hasta 50,000 dólares y la inhabilitación para casi la totalidad de las eliminatorias.

Por su parte, el lateral derecho Nahuel Molina permanece bajo investigación de oficio por lanzar un manotazo al capitán español Rodri Hernández. Al considerarse una provocación y conato de agresión, el reglamento prevé para el defensor una suspensión de 2 a 4 partidos oficiales junto con una penalización económica individual.

¿Cuáles son los jugadores de Argentina investigados de oficio por la FIFA?

El Comité Disciplinario mantiene un expediente abierto apoyado en el análisis de las transmisiones de televisión para tres futbolistas adicionales de la albiceleste:

Thiago Almada: Captado por las cámaras al empujar y pisotear a Gavi mientras estaba en el césped. Se expone a una sanción de oficio de 4 a 6 partidos .

Cristian ‘Cuti’ Romero: Investigado por incitar a la violencia y encararse con el cuerpo técnico de España. Arriesga de 2 a 3 partidos de suspensión.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez: Evaluado por insultos al cuerpo arbitral camino a los vestuarios y gestos hacia la grada. Podría recibir una sanción mínima de 2 partidos .

Un miembro del cuerpo técnico, Roberto ‘El Ratón’ Ayala, que agredió a un futbolista rival enfrenta una posible inhabilitación de hasta un año calendario bajo el artículo de "vías de hecho".

¿Cuándo sale el fallo de la FIFA y cómo afecta a los clubes?

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) cuenta con un plazo reglamentario para presentar sus alegaciones formales y videos de descargo. Las resoluciones definitivas se darán a conocer oficialmente antes de la primera semana de septiembre.

Existe el riesgo latente de que el Comité califique las agresiones como un acto de "brutalidad extrema". Esta determinación faculta a la FIFA para extender la suspensión a todas las competencias futbolísticas. De ejecutarse, futbolistas como Paredes quedarían inhabilitados para jugar también con sus respectivos clubes, como Boca Juniors, emulando el histórico castigo impuesto a Luis Suárez en el Mundial 2014.