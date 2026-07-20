¡Locura en Madrid! Los Campeones del Mundo ya están en casa para festejar la segunda estrella

La Selección de España regresó a Madrid tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de vencer 1-0 a Argentina en una emocionante Final. Con este histórico triunfo, La Roja levantó su segunda Copa del Mundo y reafirmó su lugar entre las grandes potencias del futbol internacional.

El avión que transportó a los campeones aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de aficionados los esperaban con banderas, camisetas y cánticos para celebrar la conquista mundialista. La emoción se apoderó de los seguidores, que dieron una cálida bienvenida a los nuevos monarcas del futbol.

El trofeo de la Copa del Mundo ya está en España REUTERS

Agenda de Campeones: Protocolo real y convivencia en la Moncloa

El itinerario de los campeones mundiales arrancará con los compromisos institucionales antes de desatar la fiesta masiva con los hinchas:

Recepción con la Familia Real: Los futbolistas y el cuerpo técnico serán felicitados en audiencia formal por los Reyes de España.

Visita al Palacio de La Moncloa: El equipo acudirá a la sede gubernamental para convivir con el Presidente del Gobierno, quien reconocerá el impacto histórico de este campeonato.

El plato fuerte: Desfile en autobús y fiesta total en Cibeles

Una vez concluidos los actos oficiales, los jugadores tomarán las calles madrileñas para fundirse en un abrazo con su pueblo en un recorrido que promete ser memorable:

Recorrido en autobús descubierto: La plantilla desfilará por las arterias principales de Madrid para exhibir el trofeo ante miles de fanáticos.

Gran final en la Plaza de Cibeles: El epicentro de las celebraciones merengues se convertirá en el escenario de una fiesta monumental con espectáculos, música en vivo y la presentación oficial de la Copa del Mundo ante la multitud.

Este bicampeonato del mundo no solo representa un trofeo más, sino la confirmación de una época dorada donde el talento, la disciplina y la unión con la afición han puesto al futbol español por encima del resto del planeta.