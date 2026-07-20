Pep Guardiola, candidato para dirigir a Italia; Maldini ya le presentó el proyecto

Josep Guardiola podría convertirse en el próximo director técnico de la Selección de Italia. De acuerdo con Sky Italia, Paolo Maldini y Leonardo, directivos de la Federación Italiana de Futbol, viajaron a Barcelona para reunirse con el estratega español y presentarle el proyecto con el objetivo de convencerlo de asumir el banquillo de la Azzurra.

El encuentro se ha realizado semanas después de que Guardiola concluyera su exitosa etapa al frente del Manchester City. En Italia consideran que dirigir a una selección nacional representa uno de los pocos retos que aún le faltan al entrenador catalán, quien ha conquistado múltiples títulos en clubes.

Además del atractivo deportivo, la Federación Italiana confía en la buena relación que Guardiola mantiene con Paolo Maldini y Leonardo, así como en la admiración que el técnico ha expresado en diversas ocasiones por el futbol italiano. Durante la reunión, ambas partes intercambiaron ideas sobre el futuro de la selección y el proyecto que busca devolver a Italia a la élite internacional.

Operación Guardiola: Los factores que alimentan la ilusión de Italia

Aunque el estratega español ha insistido en que desea disfrutar de su año sabático tras su paso por la Premier League, la directiva de la selección italiana confía en tres pilares clave para convencerlo:

El reencuentro con su pasado: Guardiola le guarda un cariño especial a Italia, país donde cerró su ciclo como futbolista defendiendo las camisetas del Brescia y la Roma.

La cumbre de leyendas: La gran relación de respeto y admiración mutua entre Pep y Paolo Maldini es el as bajo la manga para seducir al técnico.

El desafío definitivo: Tras conquistarlo absolutamente todo a nivel de clubes, comandar el banquillo de una selección nacional representa el único reto que le falta en su currículum.

¿Hay plan B? Los nombres que analizan en Italia

El presidente de la federación italiana, Giovanni Malagò, ha dejado en claro que, aunque Guardiola encabeza la lista de deseos, existen limitaciones financieras relacionadas con su elevado salario. En caso de una respuesta negativa, la terna de candidatos incluye a:

Roberto Mancini: Un viejo conocido que ya sabe lo que es levantar títulos con el combinado nacional.

Andrea Pirlo: La opción joven que cuenta con el agrado de la directiva y genera un gran entusiasmo.

Antonio Conte: Un estratega de mano dura con experiencia probada en procesos de alta exigencia.

Por ahora no existe un acuerdo oficial con Pep Guardiola, aunque el técnico español se mantiene como uno de los principales aspirantes para liderar el nuevo proyecto de Italia. La reunión en Barcelona representa un paso importante en la reconstrucción de una selección que busca recuperar el protagonismo perdido en el escenario internacional.