Mundial 2030: ¿Dónde será, cuántos equipos jugarán y cuáles son las sedes?

El Mundial 2030 se disputará entre el sábado 8 de junio al domingo 21 de julio, edición que será la número 24 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA y que podría contar con la participación de 64 países; será la primera en disputarse en 6 sedes, mismas que están distribuidas en 3 Continentes.

Una vez conocido al campeón del Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, se pone la mira en la siguiente justa veraniega, misma que cuenta con la posibilidad de expandir su cupo de participantes, pasando de 48 a 64 conjuntos que buscarían la gloria eterna.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La edición 24 de las Copas del Mundo se disputará en 6 sedes, mismos que ya cuentan con su boleto asegurado para la edición que marcará el Centenario del torneo más importante en la historia del futbol. Estos son los países que albergarán los partidos del Mundial 2030:

España / será una de las sedes principales y el candidato número 1 para albergar la Final del Mundial 2030 debido a la tradición futbolística y la infraestructura de sus estadios, como el Santiago Bernabéu, Spotify Camp Nou y el Metropolitano de Madrid. Vivirá su segunda edición siendo sede, tras la recibida en 1982.

Portugal / por primera ocasión en la historia será sede de una Copa del Mundo varonil en busca de bordar su primera estrella y repetir la historia de los anfitriones que lograron alzar el trofeo más importante del futbol de selecciones.

Marruecos / por segunda ocasión en la historia (después de 2010) el Mundial de futbol llegaría a África, siendo Marruecos uno de los grandes animadores durante las ediciones más recientes, siendo semifinalista en 2022 y llegando a los Cuartos de Final en 2026.

Uruguay / recibirá un solo partido para Inaugurar la Copa del Mundo en reconocimiento a ser la primera sede del torneo y el primer campeón en la historia.

Argentina / siendo finalista en la primera edición del torneo (1930) y proclamándose como uno de los máximos ganadores, el país sudamericano albergará un solo compromiso del Mundial 2030.

Paraguay / es la sede en donde se encuentran las oficinas Conmebol, país vivirá su primera experiencia siendo sede de una Copa del Mundo; al igual que Uruguay y Argentina, solamente recibirá un partido.

¿Cuántos equipos jugarán el Mundial 2030?

De momento, serán 48 países los que sean parte del Mundial 2030, por lo que (al igual que en 2026) este formato contaría con 104 partidos distribuidos entre la Fase de Grupos y cada una de las Rondas de Eliminación Directa, mismas que arrancarían a partir de los Dieciseisavos de Final.

Sin embargo, FIFA analiza la posibilidad de expandir a 64 naciones, aumentando significativamente la cantidad de partidos a disputar en la Copa del Mundo y distribuyendo más cupos para cada una de las Confederaciones participantes en el certamen.

Una vez que se confirme la cantidad de países que serán parte del Mundial 2030, se determinarán los cupos por Confederación; independientemente de ello, México volverá a Eliminatorias Mundialistas.

Julián Quiñones se convierte en el segundo jugador de México en anotar 4 goles en una misma edición de Copa del Mundo. Reuters

¿Cuándo y dónde se jugará la Final del Mundial 2030?

La Final número 24 en la historia de las Copas del Mundo aún no cuenta con una sede establecida, siendo España y Marruecos las máximas candidatas para albergar el compromiso que tendrá todos los reflectores deportivos.

Fecha: domingo 21 de julio, 2030.

* Se descarta por completo que Argentina, Uruguay o Paraguay alberguen la Final del Mundial 2030, es imposible.

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2030?

Un total de 21 estadios estarían recibiendo la Copa Mundial de la FIFA 2030, sin embargo, FIFA aún no confirma a cada una de las sedes, por lo que en los siguientes meses podría existir alguna modificación.

España contaría con 9 estadios sede, Marruecos con 6, Portugal albergaría duelos en 3 de sus recintos y tanto Argentina, Paraguay como Uruguay únicamente contarán con 1 inmueble que albergará compromisos de la justa.

Estos son cada uno de los estadios que estarían albergando partidos del Mundial 2030:

1. Hassan II (Casablanca, Marruecos) / 115,000 espectadores.

2. Camp Nou (Barcelona, España) / 105,000 espectadores.

3. Monumental (Buenos Aires, Argentina) / 85,018 espectadores.

4. Santiago Bernabéu (Madrid, España) / 83,186 espectadores.

5. Ibn Battouta (Tánger, Marruecos) / 75,600 espectadores.

6. Metropolitano (Madrid, España) / 70,460 espectadores.

7. La Cartuja (Sevilla, España) / 70,000 espectadores.

8. Moulay Abdellah (Rabat, Marruecos) / 68,700 espectadores.

9. Da Luz (Lisboa, Portugal) / 68,100 espectadores.

10. Centenario (Montevideo, Uruguay) / 60,235 espectadores.

11. De Fez (Fez, Marruecos) / 55,800 espectadores.

12. San Mamés (Bilbao, España) 53,331 espectadores.

13. José Alvalade (Lisboa, Portugal) / 52,095 espectadores.

14. Do Dragao (Porto, Portugal) / 50,033 espectadores.

15. De Agadir (Agadir, Marruecos) / 46,000 espectadores.

16. Osvaldo Domínguez Dibb (Asunción, Paraguay) / 46,000 espectadores.

17. De Marrakech (Marrakech, Marruecos) / 45,250 espectadores.

18. Gran Canaria (Las Palmas, España) / 44,484 espectadores.

19. La Romareda (Zaragoza, España) / 42,500 espectadores.

20. Anoeta (San Sebastián, España) / 40,000 espectadores.

21. Cornellá (Barcelona, España) / 40,000 espectadores.

En el Mundial 2030, Marruecos, Portugal y Paraguay recibirán la Copa del Mundo por primera vez. Mexsport

BFG