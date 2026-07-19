Hasta los futbolistas se quejan: Borja Iglesias estalla por los boletos de la Final del Mundial

Ni siquiera los propios futbolistas permanecen ajenos a la indignación que ha provocado el precio de los boletos para la Final del Mundial 2026. El delantero español Borja Iglesias utilizó sus redes sociales para expresar al igual que ciento de aficionados que asistir al partido por el título se ha convertido en un lujo reservado para muy pocos.

"Una vergüenza", escribió el atacante del Celta de Vigo en una historia de Instagram, acompañando su mensaje con una captura de los precios disponibles para el encuentro en el MetLife Stadium.

La imagen mostraba cómo el partido por el titulo ha alcanzado precios históricos. El boleto individual más económico rondaba los 9,000 dólares, mientras que las localidades de mayor demanda se acercaban a 50,000 dólares. A esos montos todavía habría que sumar vuelos, hospedaje, alimentación y transporte para quienes viajan desde el extranjero.

La Final sobrepasa cualquier registro

La Final del Mundial 2026 ya es el evento deportivo con las entradas más caras en la historia de Estados Unidos.

Antes de esta edición, el récord pertenecía al Super Bowl LVIII disputado en Las Vegas, donde el precio promedio en el mercado secundario alcanzó aproximadamente 9,411 dólares. La Final del Mundial no sólo igualó esa cifra, sino que la superó ampliamente al registrar un precio promedio superior a 11,000 dólares, de acuerdo con plataformas especializadas de reventa.

El incremento refleja una capacidad limitada de poco más de 82,000 espectadores, una demanda internacional sin precedentes y un mercado secundario impulsado por compradores de alto poder adquisitivo.

Borja se expresó en redes sobre el precio de las entradas Redes sociales

¿Por qué la Final del Mundial rompió todos los récords?

La FIFA diseñó un torneo con 48 selecciones y una presencia comercial sin precedentes en Estados Unidos, el mercado deportivo más rentable del planeta. La Final, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, terminó concentrando una demanda global pocas veces vista.

Las entradas comenzaron a escasear desde semanas antes del partido y los precios se dispararon conforme se acercó la definición del campeonato.

Además del costo del boleto, agencias de viaje comercializaron paquetes completos que, en algunos mercados europeos, superaban los 10,000 dólares por persona, incluyendo vuelo, hotel y acceso al partido.

Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular el testimonio de un aficionado argentino que aseguró que su madre solicitó un adelanto de dinero para ayudarle a comprar la entrada. Según relató, al regresar a Argentina tendrá que vender su automóvil para recuperar parte del gasto realizado.