España se consagró como campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la Final del Mundial 2026, certamen en el que dominó con 7 victorias y 1 empate, sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue protagonizado por Marc Cucurella, quien enterró una moneda en la cancha antes del partido decisivo, repitiendo la historia de 2010 y erigiéndose como monarca.

Siendo uno de los futbolistas base en la selección de Luis de la Fuente durante la Copa del Mundos disputada en México, Estados Unidos y Canadá, Marc Cucurella se apartó de sus compañeros durante un instante para dirigirse a la banda y enterrar una moneda, misma que recogería una vez que España derrotó a Argentina.

Cumpliendo un deseo de Joan Capdevila, quien fue parte del conjunto español que derrotó a Países Bajos para consagrar la primera estrella de La Roja en su historia (2010), el exfutbolista se puso en contacto con Marc Cururella para pedirle un pequeño detalle, mismo que tendría que ser replicado como una cábala:

Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!”

Finalmente, España se consagró como nuevo campeón del mundo y sumó su segunda estrella en la historia, dejando un peldaño por debajo a Inglaterra y empatando a Francia con dos cetros, teniendo como siguiente objetivo alcanzar la tercera estrella que ya luce en el escudo de Argentina.

Será en 2030 cuando España funja como anfitriona de la Copa del Mundo, edición que contará con un total de 6 sedes distribuidas en 3 Continentes con la encomienda de consagrarse nuevamente y unirse a la selecta lista de países que ostentan un bicampeonato del torneo más importante a nivel de selecciones, mismo que ya se le negó recientemente a Francia (2022) y a Argentina (2026).

BFG