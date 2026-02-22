Blindan a la Selección Mexicana en Querétaro tras abatimiento de “El Mencho”

La seguridad para la Selección Mexicana fue reforzada en el arranque de su concentración, para el duelo amistoso que sostendrá este 25 de febrero ante la Selección de Islandia, en Querétaro, luego de la reacción de grupos del narcotráfico en diversas ciudades del país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Partidos de Liga MX, Liga de Expansión MX y de la Liga MX Femenil fueron reprogramados este domingo, por cuestiones de seguridad; sin embargo, la logística de la Selección Mexicana siguió su curso para instalar desde este domingo su base en Querétaro.

Fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) indicaron que el operativo de seguridad para resguardar a la Selección aumentó será con más efectivos municipales y estatales, en coordinación con la Guardia Nacional.

Además de Jesús Garza, defensa de Tigres, los jugadores de las Chivas del Guadalajara que fueron convocados por el seleccionador Javier Aguirre ya reportaron en el hotel de concentración, en Querétaro. El portero Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González llegaron sin contratiempos, vía terrestre desde Puebla, luego del partido que sostuvieron el sábado por la noche ante el Cruz Azul, en el Estadio Cuauhtémoc.

El resto de los jugadores con actividad en el centro del país viajarán desde Toluca, Estado de México, a Querétaro en un vuelo chárter.

Este lunes, la Selección Mexicana tiene programada actividad de entrenamiento bajo las órdenes de Javier Aguirre en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR).

De igual manera, fuentes confirmaron a Excélsior un mayor blindaje para resguardar a la Selección de Islandia durante su estadía en México, por lo que el juego de este miércoles (20:00 horas) será disputado con normalidad en el estadio La Corregidora, la cual espera un lleno, con poco más de 34 mil espectadores.