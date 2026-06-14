Isaac del Toro rompe un récord histórico en Francia y lanza una advertencia para el Tour

Isaac del Toro no sólo ganó una carrera por etapas en Francia. También dejó una marca que obliga a voltear a verlo de otra manera.

El mexicano cerró el Tour Auvernia-Ródano-Alpes con una de las exhibiciones más impresionantes de su joven carrera al establecer un nuevo récord de ascensión en Plateau de Solaison, una subida de 11.6 kilómetros con una pendiente media del nueve por ciento considerada una de las más exigentes del ciclismo francés.

Del Toro completó el ascenso en 33 minutos y 40 segundos, a una velocidad media de 20.67 kilómetros por hora. El registro no sólo fue sobresaliente. También borró de los libros la referencia que habían dejado dos gigantes de las grandes vueltas, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic.

La diferencia fue contundente.

El corredor mexicano rebajó el récord anterior en 1 minuto y 30 segundos, una eternidad en una escalada de alta montaña donde normalmente las diferencias se cuentan en segundos. El dato adquiere todavía más relevancia porque llegó en el día decisivo de la carrera, cuando Del Toro necesitaba recuperar 49 segundos respecto al líder Luke Tuckwell para aspirar al título.

Lo consiguió de la manera más espectacular posible. A menos de nueve kilómetros de la meta lanzó un ataque que rompió por completo la competencia. Uno a uno sus rivales fueron quedándose sin respuesta mientras el corredor de UAE Team Emirates-XRG aumentaba la ventaja camino a la cima. Cuando cruzó la meta no sólo había ganado la etapa. También había conquistado la clasificación general y firmado la mejor actuación de escalada de su trayectoria profesional.

La imagen recordó a los grandes dominadores de las montañas europeas. Por momentos parecía que Del Toro competía contra el reloj más que contra sus rivales. Cada curva ampliaba la ventaja y cada pedalazo acercaba un récord que terminaría cayendo con estrépito.

La actuación tiene además un valor simbólico en un momento clave de la temporada. Dentro de pocas semanas el mexicano disputará el Tour de Francia, la carrera más importante del calendario, donde integrará el bloque de apoyo de Tadej Pogačar, vigente referencia del ciclismo mundial.

Tras la etapa, Eurosport le preguntó si estaba listo para asumir esa misión en la ronda gala.

A tope. A toda máquina", declaró el Torito.

Hace apenas unos meses regresaba a la competición tras la caída sufrida en la Vuelta al País Vasco. Hoy llega al Tour de Francia después de conquistar una carrera por etapas en territorio francés y de establecer un récord que hasta ahora pertenecía a dos de los mejores escaladores de la última década.

Su función será trabajar para Pogačar, protegerlo en la montaña y ayudarlo en la búsqueda del maillot amarillo. Sin embargo, actuaciones como la de Plateau de Solaison inevitablemente alimentan la imaginación de los aficionados.

Del Toro viajará al Tour con un rol definido dentro de UAE Team Emirates-XRG. También lo hará con una credencial que pocos pueden presumir en el ciclismo actual.