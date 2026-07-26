"Ahora necesito un nuevo objetivo": Pogacar mira al futuro tras ganar su quinto Tour de Francia

Tadej Pogacar ha vuelto a inscribir su nombre con letras de oro en la historia del deporte mundial. Tras certificar este domingo su quinto título general en el Tour de Francia 2026, el ciclista esloveno del UAE Team Emirates se mostró conmovido y reflexivo ante los medios tras un cierre espectacular sobre el empedrado de Montmartre y los Campos Elíseos.Al nivel de los mitos del ciclismo

Con esta victoria en la edición 113 de la carrera, Pogacar alcanzó el olimpo definitivo del ciclismo al igualar el récord absoluto de cinco coronas que ostentan las leyendas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

El esloveno catalogó el logro como algo que supera la ficción

"Cada victoria es especial. Ya era mi séptimo Tour y las siete veces he terminado en el podio, con cinco triunfos. Incluso para escribir una novela, costaría imaginárselo", declaró visiblemente emocionado tras la extenuante etapa 21 de la ronda francesa.

El secreto detrás del quinto maillot amarillo

El ciclista reconoció que el camino hacia la gloria en París exigió un desgaste físico y mental sin precedentes frente a oponentes en su máximo nivel competitivo:

"Para ganar el Tour de Francia hay que sufrir mucho, ya desde el hecho mismo de estar ahí, y luego para enfrentarte a tus mayores rivales", explicó el bicampeón del mundo. "Lo más importante es amar lo que haces y tener personas a tu alrededor en quienes puedas confiar, que te ayuden cuando estás en tu peor momento".

¿Próxima parada? La Vuelta a España 2026

Con el maillot amarillo firmemente asegurado, las interrogantes del ciclismo internacional se centran en el siguiente paso del esloveno. Al ser cuestionado sobre su posible participación en la Vuelta a España, que arrancará el próximo 22 de agosto desde Mónaco, Pogacar prefirió no precipitarse.

"Ahora necesito un nuevo objetivo. Acabamos de hacer realidad un sueño, no nos precipitemos, disfrutémoslo primero", zanjó con una sonrisa antes de subir al podio final de París, cerrando su comparecencia con un contundente: "¡Esta noche, celebremos!".

Para seguir de cerca el calendario oficial de competencias de la temporada y las plantillas de ciclistas, puedes visitar el sitio de la Unión Ciclista Internacional o consultar la cobertura especializada de la Unión Europea de Ciclismo.