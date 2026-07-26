América tendría cerrado a Óscar Perea como su primer refuerzo para el Apertura 2026

El mercado de fichajes de la Liga MX continúa abierto pese al inicio del Apertura 2026 y los clubes siguen ajustando sus plantillas para el resto del torneo. En el caso del América, el equipo todavía no ha hecho oficial la incorporación de nuevos futbolistas para la etapa encabezada por Guillermo Almada, aunque eso podría cambiar en los próximos días.

De acuerdo con reportes periodísticos, la directiva azulcrema ya tendría acordada la llegada de su primer refuerzo para el semestre. Se trata del colombiano Óscar Perea, quien llegaría procedente del futbol francés para fortalecer el ataque de las Águilas.

El periodo de transferencias permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre, por lo que el conjunto de Coapa aún tiene margen para realizar movimientos tanto de altas como de bajas.

Óscar Perea llegaría al América desde el futbol francés

Según información del periodista César Luis Merlo, América cerró el fichaje del extremo colombiano Óscar Perea, quien se convertiría en la primera incorporación del club para el Apertura 2026.

El reporte señala que el jugador llegaría a préstamo por una temporada desde el Racing Club de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia. La negociación incluiría una opción de compra para que el conjunto azulcrema pueda adquirir de manera definitiva los derechos del futbolista al finalizar la cesión.

Perea se desempeña como extremo izquierdo y comenzó su carrera profesional con Atlético Nacional de Colombia. En 2024 fue transferido al Estrasburgo y, tras permanecer poco más de un año en el club francés, salió cedido al AVS de Portugal para disputar la temporada anterior.

Concluido ese préstamo, el equipo francés habría aceptado una nueva cesión, esta vez con destino al futbol mexicano, donde el colombiano reforzaría al América para la primera temporada de Guillermo Almada al frente del equipo.

De concretarse la operación, Perea sería el primer fichaje oficial del club durante el actual mercado de verano.

América también podría registrar salidas en este mercado

Mientras trabaja en la incorporación de refuerzos, América también analiza posibles movimientos de salida.

En las últimas semanas han surgido versiones sobre el interés de clubes extranjeros por Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, tres futbolistas que participaron con sus respectivas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, de acuerdo con información del periodista Gibrán Araige, el único jugador por el que el club ha recibido una oferta formal es Israel Reyes.

El reporte indica que la AS Roma presentó una propuesta por el defensor mexicano, aunque la directiva azulcrema decidió rechazarla al considerar que no cumplía con las condiciones económicas esperadas.

Por el momento, Reyes continúa formando parte del plantel del América y su futuro permanece sin definirse. Mientras tanto, el posible fichaje de Óscar Perea apunta a convertirse en el primer movimiento de incorporación para las Águilas durante el Apertura 2026.