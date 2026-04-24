Betis arranca victoria a Real Madrid en el último segundo con Fidalgo de titular

De la manera más agónica posible, Betis igualó 1-1 con Real Madrid al anotar en el minuto 90+3’, sumando un punto de oro con Fidalgo como titular y dejando a los Merengues con la posibilidad de terminar 11 puntos por detrás del Barcelona al finalizar la Jornada 32 de LaLiga.

En el partido que inauguraba la Jornada 32 de LaLiga, Real Madrid se metía a La Cartuja obligado a obtener el triunfo para mantener sus aspiraciones por pelear con el Barcelona por el título hasta el final de la temporada, sin embargo, la gran noticia se daba con la titularidad de Álvaro Fidalgo.

Acompañado en el centro de la cancha por Sofyan Amrabat, Fidalgo contó con una discreta actuación, completando 31/32 de sus pases y disparando al arco de Lunin con peligro en una sola ocasión, solo que el conjunto Merengue presionó y tomó la ventaja con el tanto anotado por Vinicius al 17’.

Con la obligación de revolucionar la dinámica, Betis se animó y fue al frente en mayor medida, contando con oportunidades que el propio arquero de Real Madrid evitaba recoger desde el fondo de las redes y ahogando el grito de gol por parte de los más de 50,000 asistentes.

Durante el segundo tiempo, Kylian Mbappé sufrió un gol anulado por fuera de lugar, dejando que el compromiso se definiera en una última jugada en donde Bellerín mandó el esférico al fondo de las redes en el 90+3' para concretar el 1-1 final y sentenciar, prácticamente, todas las aspiraciones de Real Madrid por el título de Liga.

El resultado deja a Real Madrid con 74 puntos y los acerca -momentáneamente- a 8 del Barcelona, mientras que Betis suma 50 unidades en espera de que Getafe y Celta de Vigo caigan en sus compromisos para hacer más grande su margen en la 5° posición en LaLiga.

Betis es 5° de la tabla de posiciones en LaLiga, mientras que Real Madrid se acerca a 6 puntos del liderato. Reuters

En miras a la Jornada 34, Betis volverá a ser local cuando reciba al Real Oviedo, mientras que Real Madrid visitará al Espanyol de Barcelona; ambos partidos se jugarán el domingo 3 de mayo con la ilusión/obligación de ganar los tres puntos y mantenerse en sus respectivas luchas, el título y un posible puesto en Champions League para la siguiente campaña.

BFG