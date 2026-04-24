Monterrey va por uno de estos 4 técnicos para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey busca nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga MX, donde tres de las cuatro opciones ya conocen lo que es dirigir en el futbol mexicano, mientras que dos de ellos (Miguel Herrera y Matías Almeyda) conocen lo que es consagrarse como campeones con los equipos más mediáticos.

El fracaso de Rayados de Monterrey en el Clausura 2026 no pasó desapercibido en las altas esferas del conjunto regiomontano, por lo que para el siguiente semestre preparan diversos cambios en el que –por supuesto- está considerado el del Director Técnico.

Arrancando con Doménec Torrent y pasando por Nicolás Sánchez, Monterrey fue eliminado tras la Jornada 15 del Clausura 2026, quedándose sin posibilidad alguna desde dos fechas atrás y generando un revuelo sumamente negativo en su afición, misma que exige cambios trascendentales que los conviertan en nuevos protagonistas y les permita regresar a la contienda por el título nacional y los coloque en el mapa internacional.

Estas son las 4 opciones con las que Rayados de Monterrey ya habría tenido un acercamiento formal, sin embargo, el nombre de su siguiente entrenador se mantiene en el aire:

MIGUEL PIOJO HERRERA

Campeón en Liga MX con América Clausura 2013 y Apertura 2018), además de haberse consagrado con la Selección Mexicana en Copa Oro, El Piojo sería uno de los principales candidatos para tomar al conjunto de la Sultana del Norte y buscar de nueva cuenta el protagonismo en Liga MX y en el plano internacional.

Miguel Herrera fue entrenador de Tigres en Liga MX Mexsport

MARTÍN ANSEMI

Pese a su intempestiva y polémica salida de Cruz Azul, Martín Anselmi se mantiene en la baraja de entrenadores destacados en el futbol mexicano, siendo uno de los candidatos más llamativos para cualquier equipo que pelea por Liguilla y el título; en su primera etapa en el futbol mexicano, no logró alzar algún título con La Máquina.

Martín Anselmi no logró título con Cruz Azul en su primera etapa en Liga MX. Mexsport

MATÍAS ALMEYDA

El estratega argentino no solamente conoce la gloria nacional con Chivas, sino que ya también logró llevar a lo más alto al Rebaño en el plano internacional, siendo uno de los consentidos por parte del seguidor Rojiblanco y manteniendo un idilio con El Pelado que suena para sacar las papas del fuego de Rayados en el Apertura 2026 de Liga MX.

El último equipo de Matías Almeyda fue el Sevilla en España. Foto de X: @SevillaFC

HERNÁN CRESPO

Campeón de la Copa Sudamericana en 2020 con Defensa y Justicia, Hernán Crespo cuenta con credenciales suficientes para hacer su aparición en la Liga MX y probar suerte con uno de los equipos más exigentes del país debido a la alta nómina que maneja ‘La Pandilla’, equipo que no logra un título en el futbol mexicano desde el Apertura 2019.

Hernán Crespo fue campeón de Copa Sudamericana y de la Champions asiática. Reuters

BFG