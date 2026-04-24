Álvaro Fidalgo será titular en su reencuentro con el Real Madrid

Álvaro Fidalgo será titular este viernes 24 de abril ante Real Madrid, compromiso que representará su regreso al XI inicial del Betis y su reencuentro con la escuadra Merengue, donde militó en los inicios de su carrera.

El mediocampista de la Selección Mexicana –Álvaro Fidalgo- aparecerá a escena en La Cartuja como titular ante Real Madrid, compromiso correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga en donde Betis intentará mantener su ventaja en el quinto sitio y su posible sitio en Champions League para la siguiente temporada.

Así es como Manuel Pellegrini parará al Betis en la cancha para medirse ante Real Madrid: Valles, Bellerín, Natan, Ricardo, Amrabat, Fidalgo, Fornals, Antony, Ez Abde y Bakambu.

Por su parte, Real Madrid se mantiene en la pelea por ser campeón de LaLiga pese a la desventaja de 9 puntos ante el Barcelona, por lo que cualquier resultado que no sea una victoria ante Betis podría finiquitar sus posibilidades.

Este es el XI que presenta Real Madrid para el duelo ante Betis y Álvaro Fidalgo: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Bellingham, Valverde, Thiago, Brahim, Mbappé y Vinicius Jr.

El Betis Vs Real Madrid marca el inicio de la Jornada 32 en LaLiga, misma que se lleva a cabo de manera poco habitual debido a la Final de la Copa del Rey en la que Real Sociedad logró imponerse en penales ante el Atlético de Madrid, impidiendo que Obed Vargas utilizara una playera conmemorativa al título y unir su nombre junto al de los mexicanos que se coronaron con los Colchoneros.

Entre los partidos de esta Jornada 32 que destacan en LaLiga, son:

Getafe Vs Barcelona / sábado 25 de abril – 08:15 horas.

Atlético de Madrid Vs Athletic de Bilbao / sábado 25 de abril – 13:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG