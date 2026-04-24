¡De gala! Presentan jersey edición especial en homenaje a Hugo Sánchez

El orgullo del fútbol mexicano se materializa en una nueva pieza conmemorativa. El Jersey Charly Leyendas Hugo Sánchez Edición Especial rinde homenaje al legado de uno de los máximos referentes del balompié nacional: Hugo Sánchez, figura histórica de la Selección Mexicana.

La prenda destaca por un diseño en color verde y blanco que evoca la identidad del Tricolor, combinando elementos clásicos con una propuesta visual moderna. Los gráficos dinámicos incorporados en el jersey están inspirados en la época dorada de Hugo Sánchez con la Selección Mexicana, etapa en la que su talento marcó una era dentro del fútbol internacional.

Más allá del diseño, la edición especial busca transmitir valores profundamente ligados al fútbol mexicano: garra, identidad y sentido de pertenencia. El patrón gráfico refuerza esta narrativa, aportando una estética enérgica que conecta tanto con el terreno de juego como con la afición en las gradas.

Como parte de la colección “Leyendas”, la marca Charly también reconoce a otros históricos del Tricolor como Luis Hernández y Francisco Fonseca, quienes cuentan con diseños personalizados que celebran su aporte al fútbol nacional.

Con esta edición especial, Charly refuerza la conexión entre historia y afición, ofreciendo una prenda que no solo celebra a Hugo Sánchez, sino que también mantiene viva la tradición y el orgullo del fútbol mexicano a través de sus grandes leyendas.