Barcelona y Argentina envían condolencias a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Jorge Messi murió a los 68 años este domingo 8 de agosto, causando conmoción en el mundo del deporte y generando mensajes de apoyo hacia Lionel Messi y su familia; así fue como lo expresó tanto la Selección de Argentina como el Barcelona.

Horas después de darse a conocer el fallecimiento del padre de Lionel Messi, la Selección de Argentina emitió un comunicado a través de sus redes sociales, enviando apoyo hacia su capitán y familia.

Las causas de la muerte de Jorge Messi no fueron reveladas por el núcleo de quien fungió toda su vida como representante de La Pulga, sitio que hoy queda desprotegido a horas de que Inter Miami se enfrente a Monterrey en partido correspondiente a la Leagues Cup 2026.

Así fue el sentido mensaje de la Selección de Argentina hacia el padre de uno de sus grandes referentes en la historia, mismo que los catapultó a 3 finales de Copa del Mundo y al título obtenido en Qatar 2022:

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Las incógnitas y el silencio persisten en una familia Messi que, fiel a su estilo, mantienen discreción ante uno de los momentos más sensibles que han atravesado a lo largo de los 20 años de carrera del jugador argentino.

Se espera que en las siguientes horas Lionel Messi pueda pronunciarse a través de sus cuentas oficiales, o medios de comunicación, y dar una primera reacción sobre la muerte de su padre, con quien tenía una gran relación desde la infancia.

Barcelona agradece y se une a los mensajes de apoyo

Siendo el equipo de sus amores, el Barcelona se pronunció sobre la muerte del padre del mejor jugador en su historia, enviando el apoyo necesario hacia el futbolista de 39 años que se proclamó campeón del mundo en 2022:

“El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”.

De igual manera, el conjunto blaugrana no dejó pasar la oportunidad de agradecer el compromiso de Jorge Messi por unir el camino del ’10’ al del equipo de la Ciudad Condal:

El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”.

BFG