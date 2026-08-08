PSG y Ferran Torres ya tienen acuerdo: Barcelona espera oferta para dejarlo salir

El París Saint-Germain ha movido sus fichas con fuerza y ya alcanzó un acuerdo total en las condiciones contractuales con Ferran Torres. Con el 'sí' del delantero español en la bolsa, el traspaso parece inminente; sin embargo, el jeque del PSG todavía debe cumplir con el paso más difícil: convencer económicamente al FC Barcelona.

En las oficinas del Camp Nou ya conocen el fuerte interés de los franceses. La directiva comandada por Deco espera la propuesta formal en las próximas horas, pero han dejado claro que no malvenderán al atacante, a pesar de que solo le resta un año de contrato con la institución blaugrana.

El dilema de Deco y el Barça: ¿Venta millonaria o perderlo gratis?

La postura del director deportivo azulgrana es estricta. Aunque la prioridad inicial era renovar al jugador, el club catalán está dispuesto a abrirle la puerta de salida siempre y cuando el PSG ponga sobre la mesa una cifra que cumpla con las altas expectativas de la entidad.

Sorprendentemente, si la oferta parisina es considerada insuficiente, el Barcelona preferirá mantener a Ferran Torres en la plantilla la próxima temporada y asumir el enorme riesgo de que se marche completamente gratis como agente libre al finalizar el curso, antes que rematarlo en el mercado actual.

El detonante: El desplante del Barça tras el Mundial de 2026

La motivación de Ferran Torres para abandonar la Ciudad Condal radica en una profunda falta de reconocimiento por parte del club. El delantero se convirtió en una leyenda histórica para su país al marcar el gol que le dio a España su segundo Mundial en julio de 2026.

Pese a su histórica actuación mundialista, el Barcelona congeló las pláticas para una renovación o mejora salarial la temporada pasada, un duro desplante que el jugador interpretó como el ciclo final de su etapa como culé para mudarse a la Ligue 1 con el cuadro de Luis Enrique.