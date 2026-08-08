¿Quién manejará su carrera? El dilema de Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

El fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, abre una nueva incógnita alrededor de la carrera del astro argentino: ¿quién se encargará ahora de manejar su representación?

Jorge Messi fue una figura fundamental en la trayectoria de su hijo. Lo acompañó desde sus primeros años y estuvo involucrado en las decisiones que marcaron su carrera, desde su llegada al futbol español con el Barcelona hasta sus etapas con el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

Ahora, tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años en Rosario, el futuro de la representación de Lionel Messi se convierte en uno de los temas que genera mayor interés alrededor del futbolista.

Las agencias "top" que podrían buscar la firma de Lionel Messi

Al astro argentino le restaría un corto periodo en las canchas profesionales, por lo que el futuro de su representación apunta a dos vertientes claras. La primera opción es delegar su holding empresarial y contratos comerciales a una agencia de élite mundial:

Rafaela Pimenta: Heredera del imperio de Mino Raiola, la abogada maneja monstruos como Erling Haaland y a las joyas mexicanas Santiago Giménez y Gilberto Mora.

Jorge Mendes (Gestifute): El superagente portugués que cuenta con una infraestructura masiva para controlar marcas deportivas de alcance global.

CAA Stellar: Una de las agencias de representación más grandes y poderosas del planeta.

¿Messi podría manejar su propia carrera?

Otra alternativa es que Lionel Messi decida continuar sin un nuevo representante, al menos durante los últimos años de su carrera profesional.

El argentino se encuentra en una etapa avanzada de su trayectoria y, aunque todavía no existe una fecha oficial para su retiro, la posibilidad de que su carrera entre en su recta final podría influir en la decisión sobre quién manejará sus asuntos deportivos y comerciales.

Por ahora, la prioridad para Messi y su familia es afrontar la pérdida de Jorge Messi, una figura que estuvo a su lado durante prácticamente toda su trayectoria profesional.

La incógnita sobre quién tomará las riendas de la representación del astro argentino quedará para después. Messi tendrá que decidir si confía su futuro en una de las grandes agencias del futbol mundial o si prefiere continuar manejando personalmente esta etapa de su carrera.