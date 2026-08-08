¿Dónde y de qué murió Jorge Messi?

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años en las primeras horas de este domingo 8 de agosto por problemas de salud durante los últimos meses; el Sanatorio Centro de Rosario emitió un comunicado tras el fallecimiento.

Uniéndose a las confirmaciones del deceso de Jorge Messi, el Sanatorio Centro de Rosario emitió un comunicado en el que dio detalles de la muerte del padre del futbolista de la Selección de Argentina y el Inter Miami, como la hora en la que se dio:

"Cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 horas”.

Pese a la tensión e interés generalizado por conocer las causas de su muerte, el Sanatorio Centro fue contundente y no emitió pormenores de lo que causó la muerte de Jorge Messi, haciendo valer la protección de datos de los pacientes y el respeto a la privacidad de la familia Messi:

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Hasta el momento, no existe un comunicado alguno por parte de Lionel Messi ni de su familia tras la muerte de Jorge Messi, por lo que se espera que en las siguientes horas se rompa el silencio sobre este momento que sacude al jugador campeón del mundo en 2022 y finalista en 2014 y 2026.

BFG