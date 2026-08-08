¿Cómo era la relación de Lionel Messi con su padre y qué opinaba de él?

Jorge Messi murió a los 68 años tras presentar problemas de salud en los últimos meses y, a pesar de las pocas apariciones públicas junto a su hijo, Lionel Messi contaba con un apego prácticamente total con su padre a lo largo de su carrera.

Campeón con Barcelona, PSG, Inter Miami y, por supuesto, con la Selección de Argentina, Jorge Messi estuvo presente desde la infancia de Lionel, siendo que acompañó a La Pulga a Barcelona sin certeza alguna sobre lo que sucedería a futuro.

Echando para atrás su memoria, Lionel Messi fue entrevistado anteriormente y cuestionado sobre el vínculo que existía entre él y su padre, respondiendo con afecto y reconociendo que se quedaba despierto para poder abrazar a su padre, quien se levantaba de madrugada y llegaba por la noche:

Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar. Nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba a pedos nunca, yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él”.

Tiempo después, durante una entrevista con Zinedine Zidane, Lionel Messi rememoró exactamente el mismo fragmento de su infancia, añadiendo que cuando volvía un poco más temprano, simplemente era para acompañarlo a sus entrenamientos:

Cuando regresaba, tomaba unos mates rápido y nos íbamos a entrenar y así casi toda la semana. Esto nos muestra que hay padres que hacen todo para que sus hijos tengan unos botines o una pelona”.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la familia Messi sobre el fallecimiento de Jorge Messi, sin embargo, se espera que en las siguientes horas exista un comunicado por parte de Lionel Messi o sus seres más cercanos.

BFG