Real Madrid lamenta la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El futbol ha vuelto a demostrar que la rivalidad se queda estrictamente dentro del terreno de juego. Pese a las incontables batallas vividas en los Clásicos de España, la directiva del Real Madrid no fue indiferente ante la tragedia que embarga a Lionel Messi y, a través de sus canales oficiales, emitió un solidario comunicado para expresar su pésame por el fallecimiento de Jorge Messi.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi", emitió el club merengue en el documento digital, un gesto que fue aplaudido por los aficionados en redes sociales.

Real Madrid muestra su apoyo a Lionel Messi

El conjunto español también envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi y a toda su familia en este difícil momento, además de expresar sus deseos de descanso en paz para Jorge Messi.

Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, agregó el Real Madrid.

La relación entre Real Madrid y Messi estuvo marcada durante años por una intensa rivalidad deportiva. El argentino fue una de las grandes figuras del Barcelona y protagonizó numerosos enfrentamientos ante el conjunto blanco durante su etapa en LaLiga.

Sin embargo, el mensaje del Real Madrid dejó claro que aquella rivalidad perteneció exclusivamente al terreno de juego. Ante el fallecimiento de Jorge Messi, el club merengue dejó de lado cualquier diferencia deportiva para acompañar a Lionel y a sus seres queridos.

El gesto del Real Madrid representa una muestra de respeto hacia Messi y su familia en uno de los momentos más difíciles para el futbolista argentino.