Demi Vollering asalta liderato general previo a última Etapa del Tour de Francia femenino 2026

Demi Vollering se adueñó de la Etapa 8 del Tour de Francia femenino 2026, penúltimo día de actividades y tomando posesión del liderato general; la mexicana Romina Hinojosa finalizó en el lugar 42 de la Etapa, 2 minutos y 51 segundos por detrás de la que comandó.

Para el penúltimo día de actividades en el Tour de Francia femenino 2026, la mexicana Romina Hinojosa llegaba tras superar la Prueba reina, siendo una de las pocas sobrevivientes del Lotto Intermarche Ladies y manteniéndose en una de las actuaciones históricas para el país.

Romina Hinojosa fue parte del pelotón y en ningún momento tuvo la posibilidad de tomar la delantera de la Etapa 8, misma en la que Demi Vollering atacó a Elisa Longo Borghini para terminar superándola por 17 segundos, igualando la marca de Kararzyna Niewiadoma-Phinney.

La actividad del Tour de Francia femenino 2026 concluirá este domingo 9 de agosto. AFP

Frenando el reloj en un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 39 segundos, Demi Vollering fue quien terminó consagrándose y haciéndose del triunfo durante la penúltima Etapa del Tour de Francia femenino 2026, dejando absolutamente todo para el último día de actividades.

De momento, Demi Vollering es quien se proclama en la cima de la clasificación general de cara a la Etapa 9, con 8 segundos de ventaja ante la polaca Kararzyna Niewiadoma-Phinney, por lo que la definición por el título del Tour de Francia femenino 2026 podrá estar en vilo hasta el último instante de la competencia.

La Etapa 9 se llevará a cabo este domingo 9 de agosto en un recorrido que consta de 99.2 kilómetros que se recorrerán a través de Nice, poniendo fin a más de una semana de actividades; todo arrancará en punto de las 07:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG