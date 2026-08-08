La liga de Expansión es una liga de desarrollo para Mikel Arriola

El Presidente Ejecutivo de la Liga Mx, Mikel Arriola, calificó a la Liga de Expansión como una liga de desarrollo en la que el organismo seguirá invirtiendo.

Arriola se presentó al encuentro entre México y Canadá donde el combinado Azteca Sub-20 consiguió su pase a los Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028. Al finalizar el duelo, el directivo fue cuestionado por las recientes manifestaciones de los clubes de la Liga de Expansión.

“La Postura es que nosotros consideramos esa liga como una liga de desarrollo, muy importante, entonces tenemos jugadores Sub-23, por ejemplo las dos filiales que ya tenemos en Guadalajara y Cruz Azul. Y vamos a seguir invirtiendo en la Liga y vamos a seguir promoviendo que los equipos de la Liga Premier estén”, mencionó Mikel Arriola.

Recientemente se dio a conocer el Reglamento de Competencia para la Temporada 2026-2027, donde la Liga Mx dejó asentado en el artículo 35 de manera definitiva que los Clubes de la Liga Mx no descenderán a la Liga de Expansión Mx y los de la división de plata no ascenderán a la Primera División. Aunque se mantiene la tabla de cocientes únicamente para fines estadísticos, se elimina la función del descenso y la estructura de multas económicas del antiguo Fondo de Estabilización.