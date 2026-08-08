Messi se perdería el juego de hoy contra Rayados de Monterrey 

El fallecimiento de su padre, a los 68 años de edad, sería la causa por la que Lionel Messi no se presentaría hoy al duelo que este sábado que el Inter de Miami tiene proyectado disputar ante los Rayados de Monterrey como parte de la segunda jornada de la Leagues Cup.

El astro argentino, Campeón del Mundo con su Selección en Qatar 2022, era uno de los principales atractivos para el duelo de este día, toda vez que luego de jugar la Final de la pasada Copa del Mundo ante España, ya había retomado actividad hace unos días con su club e incluso marcó dos goles en la victoria 4-2 del Inter Miami contra el San Luis.

Los goles previos a su partida

Era el minuto 43 de tiempo corrido cuando “La Pulga” ingresó por el centro del área y gracias a un centro por izquierda de Noah Allen, Messi anotó de zurda el 3-1. Previamente, al minuto Messi en combinación con su mismo compañero, había abierto el marcador para el empate parcial 1-1.

Messi disputó entonces los 90 minutos de juego en el Nu Stadium ante 23 mil espectadores, en el que habría sido su último partido previo a la repentina muerte de su padre.

Hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial la causa del fallecimiento de Jorge Messi, quien habría perdido la vida este mismo sábado, 8 de agosto.

Rayados, ahora dirigido por Matías Almeyda, llega a este partido después de perder 2-1 contra el Orlando City en la fecha 1 de la Leagues Cup.