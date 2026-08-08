Muere Jorge Messi a los 68 años, padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado 8 de agosto luego de presentar problemas de salud durante los últimos meses; los detalles del fallecimiento no se han revelado ante una reseñada reacción por parte de la familia del astro argentino.

Durante las primeras horas del día, medios en Argentina y España confirmaron el deceso del padre de Lionel Messi a los 68 años, quien presentaba problemas de salud y que en las últimas semanas había acaparado los reflectores mientras el ’10’ de la Albiceleste jugaba con la escuadra sudamericana en busca del bicampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento, Lionel Messi y su núcleo familiar se mantienen en silencio sin dar declaración alguna, sin embargo, se espera que en las siguientes horas este silencio se rompa.

Esta misma tarde, Inter Miami enfrentará a Monterrey en la cancha del NU Stadium, compromiso en el que no se espera que esté presente Lionel Messi tras la noticia.

Newell's y Conmebol envían sus condolencias

Con el debido respeto, Newell’s reconoció a Jorge Messi como uno de los pilares en la carrera de La Pulga, quien acompañó al astro argentino en todo momento de su carrera, más cuando Lionel abandonó Argentina para emprender el viaje a Barcelona y, años después, convertirse en el astro que logró el título del mundo en 2022:

Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del futbol mundial".

Por su parte, el órgano rector del futbol sudamericano también se pronunció en redes sociales, lamentando la muerte del padre del futbolista argentino y enviando sus respetos:

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

BFG