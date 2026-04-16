Baja del Mundial 2026: Hugo Ekitike con lesión en tendón de Aquiles

Las bajas para el Mundial 2026 se siguen acumulando. En esta ocasión, se confirmó que el francés Hugo Ekitike sufre una rotura del tendón de Aquiles, por lo que se perderá el resto de la temporada con el Liverpool y, de paso, el torneo en México-EU-Canadá.

“Las exploraciones del tejido confirmaron la rotura del tendón de Aquiles. Por lo tanto, Ekitike estará fuera de juego durante las semanas restantes de la temporada de clubes y no podrá participar en el Mundial de este verano con Francia", indicó el Liverpool.

El Liverpool recordó que el futbolista cuenta con el apoyo total del club Reuters

El atacante se lesionó en el duelo contra el PSG en los Cuartos de final de la Champions League. Tuvo que abandonar la cancha al minuto 28 en camilla y entre lágrimas.

Hugo Ekitike llegó al Liverpool en el pasado mes de julio, procedente del Eintracht Frankfurt. Es el máximo goleador del equipo con 17 tanto en todas las competiciones, 11 de ellos en la Premier League. Con la selección de Francia suma dos anotaciones en ocho partidos.

“Es duro, quizá incluso injusto (...) pero estoy agradecido de que esto me esté pasando aquí, entre ustedes. No estoy solo. Su fuerza y su cariño serán mi motor. Nos vemos pronto, Anfield”, publicó el delantero en redes sociales.

El Liverpool indicó que más adelante se proporcionará más información sobre su evolución y recordó que el futbolista cuenta con el apoyo total del club.

Este miércoles, el técnico de Francia, Didier Deschamps, adelantó la baja de Ekitike.

Francia tendrá su último partido amistoso de cara al Mundial 2026, cuando enfrente a Irlanda del Norte el próximo 8 de junio en Lille.

CALENDARIO DE FRANCIA EN EL GRUPO I DEL MUNDIAL 2026:

- Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal – Estadio Nueva York.

- Lunes 22 de junio: Francia vs. Irak – Estadio Filadelfia.

- Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia – Estadio Boston.