Muere Alexander Manninger, exportero de Juventus y Arsenal, en trágico accidente

El gremio del futbol internacional despertó con una de esas noticias que nadie quiere dar. Este jueves, el nombre de Alexander Manninger se volvió tendencia de forma lamentable tras confirmarse su fallecimiento en un accidente automovilístico. El exguardameta, quien defendió las porterías de instituciones de élite como la Juventus de Turín y el Arsenal de Inglaterra, perdió la vida a los 48 años de edad en un evento que conmocionó a la región de Salzburgo.

De acuerdo con los primeros reportes de la agencia de noticias APA, el percance ocurrió cuando un tren impactó el vehículo en el que viajaba el exfutbolista mientras este cruzaba las vías ferroviarias. El impacto resultó fatal para el austriaco, quien se encontraba solo al momento del siniestro. La policía local inició de inmediato una investigación para determinar las causas exactas que llevaron a este desenlace, aunque confirmaron que no hubo más personas heridas en el lugar de los hechos.

UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LOS MEJORES CLUBES DE EUROPA

La trayectoria de Alex Manninger no fue cualquier cosa; hablamos de un trotamundos que dejó huella en las ligas más competitivas del planeta. Su paso por el Arsenal en la época de finales de los noventa lo consolidó como un suplente de lujo y una pieza clave en momentos críticos de la Premier League. Sin embargo, su calidad bajo los tres palos lo llevó también a la Serie A, donde formó parte de la Juventus, compartiendo vestidor con figuras de talla mundial y ganándose el respeto del "Calcio".

Alexander Manniger defendiendo la portería del Arsenal. REUTERS

El FC Salzburgo, equipo que lo vio nacer futbolísticamente, fue el primero en romper el silencio y expresar su dolor mediante un comunicado oficial. "Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta", publicó el club en sus redes sociales, desatando una ola de mensajes de apoyo para la familia del jugador. Pero el eco del dolor no se quedó ahí; la Federación Austriaca de Fútbol también se pronunció, recordando a Manninger como una persona especial que representó con orgullo la camiseta de la selección de Austria en diversas competiciones internacionales.

EL LEGADO DE UN PORTERO QUE HIZO HISTORIA EN EL LIVERPOOL

A pesar de que sus etapas en Londres y Turín fueron las más mediáticas, Manninger también tuvo un paso recordado por el Liverpool, demostrando que siempre estuvo a la altura de los clubes con mayor presión en el mundo. La noticia de su muerte provocó que el equipo inglés publicara un mensaje de condolencias, uniéndose al luto que hoy embarga al deporte profesional. La comunidad futbolística recordó su profesionalismo y la serenidad que siempre mostró dentro del área.

Alexander Manniger en la Premier League. REUTERS

Con su partida, el futbol pierde a un referente de la vieja escuela, un portero que, a pesar de no siempre ser el titular indiscutible, siempre respondió con creces cuando la situación lo ameritó. Mientras las autoridades de Austria concluyen los peritajes del accidente de tráfico, los aficionados alrededor del mundo inundaron las plataformas digitales con videos de sus mejores atajadas. Hoy, las canchas europeas guardarán un minuto de silencio por un hombre que, a los 48 años, se despidió de este mundo de forma inesperada y trágica.