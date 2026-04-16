Bernardo Silva deja al Manchester City: ¿A dónde se va la leyenda de Portugal?

El futbol internacional se sacudió este jueves con una noticia que marca el final de una de las etapas más gloriosas en la historia de la Premier League. El Manchester City hizo oficial que Bernardo Silva dejará la institución al concluir la presente campaña. Tras casi una década de magia, regates y un compromiso inquebrantable, el mediocampista portugués decidió que es momento de buscar nuevos aires, dejando un hueco que parece imposible de llenar en el esquema de Pep Guardiola.

Bernardo Silva saliendo del campo. REUTERS

Desde su llegada en 2017, procedente del Mónaco, Silva se convirtió en el motor silencioso de un equipo que lo ganó absolutamente todo. Con 31 años de edad, el luso sintió que el ciclo llegó a su fin natural, especialmente tras la partida de otros referentes como Kevin De Bruyne el verano pasado. Esta noticia no solo afecta el plano deportivo, sino que toca la fibra sensible de una afición que lo adoptó como uno de sus hijos predilectos.

UN LEGADO DE TROFEOS Y NÚMEROS QUE ASUSTAN

La huella que deja el "20" en el Etihad Stadium es, simplemente, incalculable. Durante sus 450 partidos con la camiseta de los "Citizens", el portugués acumuló un palmarés que envidiaría cualquier club europeo. En total, Silva levantó 19 trofeos, destacando seis títulos de la Premier League y la ansiada Champions League que consolidó el dominio global del club. Sus estadísticas personales también impresionan: 76 goles y 77 asistencias que lo colocan en el olimpo de la institución.

Bernardo Silva levantando la Carabao Cup. REUTERS

Más allá de los números, el club resaltó en su comunicado oficial que Bernardo será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de la entidad. Su capacidad para entender el juego y su polivalencia táctica permitieron que el sistema de Guardiola fluyera con una armonía casi artística. No era solo un jugador de futbol; era el arquitecto de los éxitos recientes de Manchester.

ÚLTIMO BAILE Y DESPEDIDA EN LA CUMBRE

El anuncio no llega en un momento cualquiera. El Manchester City se encuentra en plena disputa por el liderato de la liga y tiene una cita crucial contra el Arsenal este domingo. El propio jugador utilizó sus redes sociales para agradecer a la ciudad donde formó a su familia y pidió a la hinchada disfrutar las semanas que quedan. El portugués quiere irse por la puerta grande, posiblemente sumando un campeonato más a sus vitrinas antes del homenaje masivo que el club ya prepara para el final de la temporada.

Bernardo Silva jugando contra el Real Madrid. REUTERS

La salida de Bernardo Silva representa el cierre definitivo de la etapa más brillante del equipo inglés. Con su adiós, el Manchester City se enfrenta al reto de una reconstrucción profunda, mientras que el futuro del talentoso zurdo sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo a los gigantes de Europa. Lo que es seguro es que, cuando el árbitro pite el final del último juego en mayo, se bajará el telón para una leyenda que cambió el destino del club para siempre.