El Atlético de Madrid, con el mexicano Obed Vargas como titular, cae ante el Elche 

El Atlético de Madrid profundizó su momento de crisis en el Estadio Manuel Martínez Valero al caer 3-2 ante el Elche este miércoles, en un vibrante encuentro correspondiente a la 33ª fecha de La Liga. Esta derrota, que se suma como la cuarta caída consecutiva del equipo colchonero en todas las competencias, se desarrolló después de que el equipo de la capital española jugara más de una hora con solamente diez hombres.

El conjunto dirigido por el estratega argentino Diego Simeone, que optó por el mexicano Obed Vargas y por un once con amplias rotaciones pensando en la inminente semifinal de Champions League contra el Arsenal, se adelantó gracias al talento argentino. Nico González, al minuto 10, abrió el marcador con una gran acción de contragolpe. Sin embargo, la ventaja fue efímera.

El austriaco David Affengruber empató el encuentro 1-1, ocho minutos después, y, poco después, se convirtió en el protagonista de la acción que cambió el rumbo del partido: provocó un penal y la consecuente expulsión del también argentino Thiago Almada, apenas a la media hora de juego. Esa tarjeta roja condicionaría el accionar del Atlético. El portugués André Silva transformó la pena máxima, al 33', para poner el 2-1.

Diego Simeone, con mucho para analizar tras la derrota. Reuters

Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata. Apenas dos minutos después, el excelso Nico González (35') firmó un doblete de "pura inventiva", salvando un balón en la línea de fondo, superando al portero Matías Dituro y cabeceando a la portería. El gol presentó momentos de tensión, pues tuvo que ser validado por el VAR.

En la segunda mitad, el Atlético se encerró y se dedicó únicamente a defender ante un Elche desatado que capitalizó su superioridad numérica. El premio para los locales llegó a falta de un cuarto de hora, cuando André Silva (75') repitió para sellar el 3-2 definitivo.

La derrota extiende la mala racha del Atlético, que venía de perder la Copa del Rey en penales ante la Real Sociedad. Por su parte, la victoria permite al Elche salir de la peligrosa zona de descenso, a la que cayó el Alavés tras perder su partido anterior.

El luso André Silva sentenció el destino del partido. Reuters

¿Cómo le fue a Obed Vargas?

El joven mexicano de 20 años salió como titular, por la banda del equipo colchonero. Obed Vargas jugó 61 minutos en los que completó el 91% de sus pases al tocar el balón en 24 ocasiones. Fue su tercera experiencia con el uniforme del Atlético de Madrid.