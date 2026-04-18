“Estamos jodidos”: el crudo mensaje del Atlético tras perder la Copa del Rey

El golpe fue duro, profundo y difícil de digerir. El Atlético de Madrid cayó en la final de la Copa del Rey 2026 ante la Real Sociedad, y tras la derrota, las reacciones dentro del club reflejaron una mezcla de frustración, dolor y determinación para levantarse.

El primero en dar la cara fue Diego Simeone, quien fiel a su estilo evitó excusas y reconoció la dificultad del momento. El técnico argentino admitió que es complicado encontrar palabras tras una derrota así, especialmente cuando el equipo compitió hasta el final. “Es difícil dar mensajes en este momento”, expresó, evidenciando el impacto emocional inmediato tras perder el título.

Simeone también puso el foco en la relación con la grada, reconociendo que los aficionados necesitan victorias para sostener la ilusión. En ese sentido, dejó un mensaje claro: el equipo debe responder desde el rendimiento. “Los aficionados necesitan ganar”, una frase que resume la exigencia que rodea al club en este tipo de escenarios.

El partido, que terminó empatado 2-2 y se resolvió en penales, dejó una sensación amarga en el entorno rojiblanco. Más allá del resultado, el Atlético tuvo oportunidades para inclinar la balanza a su favor, pero la falta de contundencia en momentos clave terminó por condenarlo en la instancia definitiva.

Desde el vestidor, una de las voces más representativas fue la de Marcos Llorente, quien no ocultó el sentimiento colectivo tras la final. El mediocampista fue directo y contundente: “Estamos jodidos”.

Llorente subrayó que el equipo debe reaccionar de inmediato: “Hay que levantarse, viene algo bueno”, apuntando a la capacidad del grupo para sobreponerse y competir en lo que resta de la temporada.

Esa dualidad define el momento del Atlético. Por un lado, la derrota representa una oportunidad perdida en una campaña donde el equipo ha sido competitivo en distintos frentes. Por otro, reafirma la identidad del club bajo el mando de Simeone: un equipo que convive con la presión y responde desde la resiliencia.

El contexto competitivo también es clave. El Atlético sigue con objetivos por delante, lo que obliga a gestionar el golpe con rapidez. En este tipo de escenarios, la gestión emocional se vuelve tan importante como el aspecto táctico, especialmente en un vestidor acostumbrado a pelear por títulos.

Ahora los colchoneros deberán sacudirse este descalabro para hacer frente a las semifinales de la Champions League, instancia en la que enfrentarán al Arsenal por un pase a la final, en el único título al que aspiran esta campaña, pues están muy descolgados en la lucha por LaLiga de España.