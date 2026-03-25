Atlantis Jr retó a Averno; quiere de vuelta su corona

Atlantis Jr no está tranquilo y quiere de vuelta su corona, después de que Averno le quitara el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto en el mítico Korakuen Hall de Tokio, Japón, en el pasado mes de febrero. El continuador de la leyenda venció al ‘Amo y Señor’, por lo que exigió una batalla por el título en la Arena México.

“Averno, me arrebataste el Campeonato Mundial Semicompleto y quiero que para la próxima semana me des una oportunidad por el título”, exclamó Atlantis Jr.

Averno aceptó el desafío de Atlantis Jr CMLL

El heredero de la Atlántida, junto a Templario y Máscara Dorada, se impusieron en tres caídas a Averno, Ángel de Oro y Yutani.

“Si toda tu gente de la Arena México te apoya y quieren una lucha de campeonato, entonces acepto para que veas quién es el Amo y Señor”, respondió Averno.

Por su parte, Yutani también le lanzó el reto a Máscara Dorada por su título.

En otra batalla, Volador Jr y Vegas derrotaron a Flip Gordon y Xelhua, lo que desató otro desafío.

“Flip, te voy a recordar que te gané en dos caídas al hilo... Te voy a exigir una oportunidad por tu Campeonato mundial”, indicó Volador Jr.

Flip Gordon lo aceptó y recalcó que lleva 500 días como campeón.

AVERNO QUISIERA RETIRARSE EN CUATRO O CINCO AÑOS

Averno está viviendo un buen momento. Recientemente se coronó en Japón y en Homenaje a Dos Leyendas 2026, ganó la ‘Copa Infernal’, trofeo que le dio el reconocimiento de su profesor, Daniel López ‘El Satánico’. El hijo de Rodolfo Ruiz ya ve un posible retiro de la lucha libre.

Averno ya piensa en el retiro CMLL

“En lo personal, quisiera retirarme en cuatro o cinco años más. No me arrepiento de ser luchador, y el público merece mi respeto, pero no me gustaría luchar con todas las lesiones encima”, declaró Averno.

“El Amo y Señor” busca conservar el Campeonato, ganar la máscara de Místico y la cabellera de Volador Jr.