El mayor legado de El Satánico en la lucha libre

Daniel López ‘El Satánico’ es considerado como una leyenda en la lucha libre mexicana, bautizado como “El rudo número uno”. El originario de Guadalajara, Jalisco, reconoce que hay varias cosas que deja como legado y subraya que nadie le regaló nada en sus más de 50 años en el pancracio nacional.

“La enjundia, el coraje, la garra, la determinación de querer ser alguien en la vida. Lo logré, gracias a Dios, por mi esfuerzo propio, nadie me regaló nada, me dieron la oportunidad, la tomé y hasta ahorita no la he soltado. Creo que después del 20 de marzo, no la voy a soltar tampoco. Me retiro del ring, pero en el gimnasio, esa misma varita la voy a estar transmitiéndola”, indicó ‘El Satánico’ en entrevista para Excélsior Digital.

El Satánico afirmó que se retira del ring, pero no de las enseñanzas en la lucha libre CMLL

El próximo 20 de marzo de 2026, Daniel López vivirá su última lucha en un ring y no será en un escenario cualquiera, sino en el de la Arena México, donde disputó grandes encuentros. Un tributo que se le rendirá en Homenaje a Dos Leyendas.

“Apenas me va cayendo el veinte. Vengo y quedo cada vez más…, cómo que me están dando el campanazo, 'despierta'. Se me hace increíble que esté a (nada) de subir al último encuentro aquí, a la Catedral de la Lucha Libre”, indicó ‘El Satánico’, quien hizo su debut profesional un 19 de octubre de 1979.

'El Satánico' enfrentará en su lucha final a Atlantis y Blue Panther CMLL

El excampeón mundial de Peso Medio y Semipesado de la NWA, se enfrentará en su lucha final a Atlantis y Blue Panther. Para la cita del 20 de marzo, saldrá con su vestimenta original, además de su máscara.

“Con la vestimenta icónica, la flama original. Darle entender (a la afición) que Satánico fue enmascarado. Ha tenido mucho auge porque se han vendido los productos en ese sentido. Hay aficionados nuevos que no me conocían que era enmascarado, pero saben que fui enmascarado y por fotos antiguas, las adquieren y eso se agradece”, añadió.