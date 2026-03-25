"Ya no existen favoritos": Advierten en Jamaica previo al Repechaje rumbo al Mundial 2026

Apenas han pasado cuatro meses desde que Rudolph Speid asumió el cargo de la selección de Jamaica, tras la salida de Steve McClaren. El técnico inglés, que dirigió a los “Reggae Boyz” desde agosto de 2024, dejó el cargo luego de llevar al equipo hasta el repechaje del Mundial 2026, abriendo paso a una nueva etapa en el conjunto caribeño.

Entrenamiento de Jamaica en Guadalajara. REUTERS

Este jueves 26 de marzo se medirán en el juego uno del repechaje ante la discreta selección de Nueva Caledonia, quienes han logrado cautivar a propios y extraños desde su llegada a Guadalajara, mostrando una mezcla de humildad, disciplina y entusiasmo.

Pese a la diferencia del ranking, siendo Jamaica la número 70 y Caledonia 150, el técnico Rudolph Speid reconoce que no existen favoritos en estas instancias.

Rudolph Speid entrenador de Jamaica en zona mixta. REUTERS

“Ya no existen favoritos en el futbol, puedes tener 85% de posesión en un partido y aun así perder. No conocemos a ninguno de ellos en absoluto. Su calidad nos es desconocida. Nunca los hemos visto jugar en vivo, solo hemos visto unos pocos videos de sus partidos, asi que mañana intentaremos adaptarnos a lo que sea que ellos hagan y aplicar presión de nuestra parte”, declaró el estratega.

“Estamos muy emocionados. Ya sabes cómo se respira el ambiente. La pretemporada está yendo muy bien. Y sí, solo tenemos que ganar dos partidos, así que estamos deseando que llegue el momento. Solo tenemos que averiguar cómo hacerlo y, a partir de ahí, seguir adelante”.

Andre Blake en el entrenamiento de Jamaica. REUTERS

Con la misma idea de su entrenador, dejó ver que no se compran el pensamiento de ser favoritos en esta serie definitiva.

“Tenemos que respetar a todos los rivales contra los que jugamos, sin importar quién sea el adversario, pero lo importante ahora mismo somos nosotros. Tenemos que afrontar el partido con una actitud muy profesional, y el fútbol es así: todo cambia. Sabes que no basta con salir a al campo, tienes que salir a darlo todo. Nos vamos a centrar en nosotros mismos y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, esperemos poder ganar el partido”, sentenció el arquero del Philadelphia Union.