¡Muro para La Máquina! El insólito motivo por el que Ebere no jugará con Cruz Azul en EE. UU.

El Club de Fútbol Cruz Azul informó que Christian Ebere no viajó con el equipo para disputar el partido amistoso ante Atlético Nacional en San José, California, en los Estados Unidos. La ausencia del delantero nigeriano no se debe a lesión ni a decisión técnica, sino a un obstáculo migratorio que le impide ingresar al país norteamericano.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, existe una proclama vigente en Estados Unidos que restringe el ingreso de ciudadanos de Nigeria, motivo por el cual Ebere quedó fuera de la convocatoria. Ante esta situación, Cruz Azul aseguró que trabaja en alternativas para solucionar el problema y que el delantero podría participar en futuros compromisos internacionales.

La baja de Ebere representa un contratiempo para el cuerpo técnico, ya que el amistoso servía para mantener el ritmo de competencia durante la pausa del Clausura 2026 y ajustar detalles tácticos del plantel. El club celeste enfatizó que se están gestionando los permisos y trámites necesarios para garantizar la disponibilidad del atacante en los próximos partidos oficiales de la temporada.

El club celeste también subrayó que no descarta la participación del atacante nigeriano en futuros compromisos internacionales. La directiva detalló que ya se encuentra gestionando los permisos y trámites necesarios para que Ebere pueda estar disponible en próximas fechas, especialmente pensando en los desafíos oficiales que Cruz Azul afrontará más adelante en la temporada.